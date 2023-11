“¿Manos de anciana?”: La foto de Kim Kardashian con la que dicen no pudo ocultar los años

Kim Kardashian La empresaria no escapa de las criticas. (Instagram: (@kimkardashian))

Kim Kardashian es conocida como una de las bombas sensuales más mediáticas del mundo de la moda y es que la empresaria se ha realizado algunos retoques estéticos para presumir una de las figuras más envidiadas y comentadas.

Junto a sus hermanas ha convertido el apellido familiar en una marca, por lo que la vida de las famosas se ha mantenido en el ojo público. Por si fuera poco, todas resaltan por su belleza y sus atributos físicos.

Sin embargo, el paso de los años no es ajeno a ninguna mujer, y aunque las Kardashian siguen luciendo despampanante, Kim se ha llenado de criticas por un particular detalle.

La foto de Kim Kardashian que se ha llenado de burlas

A sus 43 años, Kim Kardashian sigue posando en bikini y desatando pasiones, en especial luego de haber bajado algunos kilos de más durante el 2022, y aunque muchos la criticaron, ella sigue derrochando estilo y sensualidad.

Mientras, la socialité sigue trabajando como empresaria y recientemente lanzó un brasier nombrado ‘Ultimate Nipple Bra’, que se caracteriza por contar con relieves que simulan ser los pezones., una imagen que apareció en redes sociales ha llevado a muchos exponer como el paso de los años comienza a hacer estragos en la famosa.

Y es que en una postal se puede ver a Kim poner su mano cerca de su rostro y usuarios han asegurado que ellas muestran lo envejecida que está, pese a que su figura luce como de 20, por lo que son muchos los que la han señalado con duros comentarios y hasta le aconsejan realizarse una cirugía en esta parte de su cuerpo.

“Bueno! Ahora le falta una cirugía en las manos”, “Sus manos parecen viejas”, “Ay dios que manos tan mas 🤮”, “Las manos no pudieron ocultar su edad”, “Esa foto si es real sin filtros bien dicen que la mano y el cuello delata la edad”, “Y el filtro de su mano?”, han comentado.

Además, el nuevo producto de Kim también ha sido rechazado entre algunas mujeres por consideran vulgar y con poca elegancia el hacer marcar los pezones, pese a que a lo largo de los años más bien se han intentado ocultar.

“Y yo que tengo arto pezón me los tapo”, “Y yo poniéndome tapa pezones para que no se marquen.!,”, “Ahora la moda es que se vean los pezones”, “Cuanta vulgaridad, ya no saben que hacer para llamar la atención”, expresaron.