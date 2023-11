Cazzu habla del bullying y nos da el secreto para ser feliz sin que importe la opinión de otros

Desde que saltó a la fama, Cazzu ha sido muy controvertida: la amas o la odias, no hay punto medio. Esto creció cuando se hizo novia de Christian Nodal, aumentando exponecialmente su fama y desatando las comparaciones con la ex del cantante, Belinda.

La mexicana es todo lo opuesto a la argentina, que se caracteriza por su estilo rockero, rebelde e irreverente, atributos que posee desde la adolescencia y que le valieron ser el centro de burlas, tal como confesó.

Cazzu recuerda cuando le hicieron bullying en la juventud, ¿cómo lo superó?

“Desde muy temprana edad, como 14, 13 siempre fui una friki, era la rara”, empezó diciendo la rapera en una entrevista con la revista Vogue.

“Yo no lo registraba mucho en la escuela, cuando me hice más grande me di cuenta de que la gente realmente se burlaba muchísimo de mi por mi estilo”, agregó.

Cazzu Nodal y ella han construído una familia (Instagram)

Durante años ignoró lo que la gente decía de ella, aunque ciertamente el bullying y ciertos comentarios se hicieron sentir a medida que crecía pues no aceptaban el estilo particular de Cazzu, desafiando las normas convencionales.

Su forma de ser y su estilo distintivo se convirtió en el tema de conversación, pero afortunadamente se mantuvo fiel a sí misma y esto la ha llevado tan lejos en el estrellato. La confianza en sí misma e ignorar a terceros han sido claves en su camino.

“Yo salía orgullosísima en un pueblo súper chiquitito con mi outfit súper despampanante y ya de más grande hablando con algunas personas me di cuenta de que si en verdad era un hazmerreír, pero yo siempre feliz, siempre feliz”, dijo sonriente, recordando el valor que tiene creer en lo que uno es, siente, hace y dice.

Su actitud positiva y disfrutar de ella misma hoy la ha hecho una de las raperas más famosas de Sudamérica.