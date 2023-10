Se hace viral un emotivo video de David Bisbal junto a su padre con Alzheimer

Un vídeo conmovedor protagonizado por David Bisbal ha captado la atención de las redes sociales. En este emotivo encuentro, el cantante español compartió un momento especial con su padre, quien lamentablemente padece la enfermedad de Alzheimer.

En las imágenes que se han vuelto virales, el artista español se muestra conversando con su padre, en un intento por forjar una conexión emocional, a pesar de que su padre no lo reconoce como su hijo.

“Me han contado que fuiste boxeador, ¿no? Y de los buenos. Mi padre también fue boxeador. Mi padre se llama José Bisbal Carrillo”, dice.

El padre de David Bisbal tiene Alzheimer y este ha sido el emotivo momento que nos han dejado ❤️‍🩹 pic.twitter.com/wrEntRRpza — ceciarmy (@ceciarmy) October 28, 2023

A eso, su padre responde ‘’Ese soy yo’', y Bisbal le menciona: “Claro, ese eres tú. Es que tú eres mi padre, yo soy David, ¿es que no te acuerdas de mí? Lo que pasa es que he crecido, mira, ya tengo barba blanca y todo”

A pesar de que su padre no logra reconocerlo, Bisbal expresa su amor incondicional: “Yo ya sé que tú no te acuerdas de mí, pero yo sí me acuerdo de ti, y eso es lo importante. Estás muy guapo Pepe, te quiero mucho”

Bisbal ha decidido aprovechar cada momento que pasa con su padre para generar momentos de alegría y felicidad, evitando causarle malestar.

El video ha generado una gran cantidad de comentarios y muestras de apoyo en las redes sociales. Miles de personas se han conmovido ante este emotivo encuentro entre padre e hijo y han expresado su solidaridad hacia David Bisbal y su familia.

Reacción del público en redes sociales