Lucero arremete contra los haters: “La gente que es feliz no tiene tiempo para molestar”

Hace poco, Lucero publicó una fotografía de ella a través de la plataforma X (antes conocida como Twitter), a la que añadió un extenso mensaje contra los denominados ‘haters’.

Esta publicación sorprendió a muchos, ya que la actriz y cantante es una de las figuras públicas más queridas y respetadas de la industria del entretenimiento en México.

No obstante, eso no ha salvado a Lucero de recibir críticas constantes, o al menos así lo dio a entender hace poco, al condenar los comentarios negativos que comparten las personas en las redes sociales la mayor parte del tiempo.

¿Por qué estalló Lucero contra los haters de internet?

Se desconoce el motivo que llevó a Lucero a explotar de esa manera, pero se especula que puede que su más reciente protagónico “El Gallo de Oro”, que se transmite por el servicio de ViX Premium, no cumplió con las expectativas del público.

Gracias público querido por poner #elgallodeoro en el #1!

Que les guste, que les llegue al corazón, que les entretenga, es el mejor regalo que podemos tener! 💝🐓🌟

La hemos hecho con toda la entrega, con mucho amor.

Gracias Juan Rulfo.

Bravo #VIX 🙌🏼

LUCERO ES LA CAPONERA 🌸🌺 pic.twitter.com/tRmG3mbOtx — Lucero (@LuceroMexico) October 31, 2023

Recordemos que esta serie marcó el regreso de la actriz a la pantalla chica, luego de haber estado alejada durante diez años, pues según lo que explicó en su momento, ninguna otra producción había llamado su atención hasta ahora.

“La gente que tira hate en todas partes, ¿creerá que son importantes o que le caen bien a alguien? Soy de las que pienso que la vida es corta como para estar ‘odiando’ todo y amargándose por lo que otras personas viven”, redactó Lucero.

La gente que tira hate en todas partes, creerá que son importantes o que le caen bien a alguien?

Soy de las que pienso que la vida es corta como para estar “odiando” todo y amargándose por lo que otras personas viven.

Vivir y dejar vivir, dejar de tener envidia y coraje por… pic.twitter.com/vY1eustuZS — Lucero (@LuceroMexico) October 30, 2023

Y agregó: “Vivir y dejar vivir, dejar de tener envidia y coraje por todo, respetar a los demás y si hacen cosas que no te gustan, voltear a otro lado y no desperdiciar tiempo criticando y haciendo comentarios negativos… La gente que es feliz no tiene tiempo para molestar. Bueno, eso digo yo”.

Lucero no ha compartido más detalles que puedan revelar por qué explotó de esa manera, sobre todo, para saber si las críticas que ha recibido son de su vida personal o por trabajo.