¿Es un estafador? Acusan a Valentino Lanús de vender mercancía carísima y nunca entregarla

Valentino Lanús regreso a las pantallas tras más de 11 años ausente para formar parte del elenco de ‘Mi vida es tu vida’ y aunque sus fans se mostraron emocionados de volver a verlo, ahora ha quedado en medio de fuertes acusaciones tras ser acusado de estafador, por el empresario Jorge Kahwagi.

Recordemos que el actor se mantuvo alejado de la farándula y en medio de su ausencia luchó contra el cáncer, enfermedad de la que asegura que pudo recuperarse gracias a los cambios en su vida, su alimentación y las practicas de yoga.

El galán de telenovelas se ganó el respeto y cariño de su público tras protagonizar distintos melodramas en los que enamoraba con su belleza y carisma. Sin embargo, su imagen comienza a desmoronarse tras la denuncia que enfrenta.

Valentino Lanús y la denuncia que enfrenta por estafador

Luego de dejar atrás su vida en la selva, lugar que escogió para sanar, ahora Valentino Lanús está siendo acusado por el empresario y ex diputado Jorge Kahwagi de deberle al menos 4 millones de pesos tras haberlo estafado junto a su esposa.

La noticia fue dada a conocer a través del programa de Imagen Televisión ‘De Primera Mano’, en donde el periodista Gustavo Adolfo Infante expuso las acusaciones de Kahwagi quien le habría comentado que fue fue víctima de fraude por parte de Valentino Lanús y su esposa María.

“Estaba yo en Mazatlán en un evento de Horacio Palencia y me marca Jorge Kahwagi. Me dice: ‘¿Cómo has estado?’ ‘Qué gusto saludarte’ en fin y me dice: ‘Gustavo te acuerdas que un día tú preguntaste que de ¿qué podía vivir Valentino Lanús en la selva? y me dice: ‘Te voy a contar. Pues, de estafar a la gente. A mí me estafó”, contó el periodista sobre la conversación.

Según el periodista, Kahwagi le dijo que Lanús y su esposa se dedicaban a estafar gente para poder vivir en la selva.

“Me estafó él y su esposa. Me vendían cosas de la India: puertas, marcos, cuadros de madera tallada y demás. Entonces, cuatro millones de pesos y a la hora de la entrega se desaparecieron y se fueron a Estados Unidos, pero es la verdad. De eso vivían, de estafar a la gente en Tulum”, aseguró.

Infante confesó haberse sorprendido de las acusaciones, debido a que consideraba que el actor era una persona muy espiritual, pero también expuso que el exdiputado le mencionó Lanús le cobra a las personas por curarles enfermedades.

“También de eso cobra. De eso también vive, de supuestamente curar a la gente y de estafarlas con productos de la India”, agregaron.

Tras las fuertes acusaciones, Gustavo invitó a Valentino a aclarar la situación y dar su versión de los hechos, puesto que el empresario podría tomar medidas legales al respecto, pero hasta el momento el histrión ha permanecido en silencio.