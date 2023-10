Salma Hayek dedica emotivo mensaje a Matthew Perry

El pasado sábado 29 de octubre, el portal estadounidense TMZ, dio a conocer que el actor Matthew Perry mejor conocido por darle vida al personaje de Chandler Bing en la serie ‘Friends’, murió a los 54 años de edad. Perry habría sido encontrado ahogado en uno de los jacuzzis de su mansión.

Matthew Perry alcanzó la popularidad internacional gracias a su papel de Chandler Bing en la serie de comedia de los años 90s, ‘Friends’, donde compartió pantalla junto a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer, asimismo, la exitosa serie estuvo al aire por 10 temporadas y Perry participó en los 234 episodios que se transmitieron.

Matthew Perry le dio vida al personaje de Chandler Bing en la serie ‘Friends’. / Foto: Facebook

Salma Hayek dedica emotivo mensaje tras la muerte de Matthew Perry

Tras su deceso, cientos de personalidades del mundo del entretenimiento ofrecieron sus condolencias al actor, entre ellas, la actriz y productora Salma Hayek quien protagonizó el filme ‘Fools Rush In’ (Un impulsivo y loco amor) junto a Matthew Perry en 1997, lo que muchos consideran como una de las películas más exitosas de Perry.

“Hace dos días, me desperté con la impactante noticia de que Matthew Perry ya no está con nosotros. Me ha tomado un par de días para procesar esta profunda tristeza. Existe un vínculo especial que se produce cuando compartes sueños con alguien y juntos trabajamos para lograrlos. Me conmovió mucho el año pasado cuando Matthew compartió en sus historias de Instagram lo mucho que amaba ‘Fools Rush In’ y cómo pensaba que esa película que hicimos juntos era probablemente su mejor película”, comenzó Salma Hayek en el post de Instagram.

“A lo largo de los años, él y yo nos encontramos recordando ese momento significativo de nuestras vidas con un profundo sentido de nostalgia y gratitud. Amigo mío, te has ido demasiado pronto, pero seguiré apreciando tu tontería, tu perseverancia y tu hermoso corazón. Adiós, dulce Matthew, nunca te olvidaremos”, escribió Salma Hayek en la publicación.