“Mucho músculo y poco cerebro”: Atacan a Bárbara de Regil por opinión de la tragedia en Acapulco

Bárbara de Regil se expresa sobre lo ocurrido en Acapulco, pero la tunden La actriz recibió un aluvión de críticas, pues afirmaron que solo le importaba su padre y no el resto de los afectados por el huracán Otis. (Instagram @barbaraderegil)

El huracán Otis dejó devastación, dolor y tragedia cuanto tocó a Acapulco la semana pasada. En cuestión de hora pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de máxima categoría, cinco, y causó la muerte de unas 48 personas, mientras que otras 36 permanecen desaparecidas hasta este lunes 30 de octubre, cinco días después del gran desastre.

La fuerza de los vientos de “Otis” acabó con torres de alta tensión y de telecomunicaciones, así como destruyó decenas de carreteras, por lo que tanto pobladores como turistas quedaron totalmente incomunicados con el resto de México. Muchos artistas mencionaron la semana pasada que estaban preocupado por sus parientes que estaban en esa zona, puesto que no había podido comunicarse con ellos.

Una de ellas fue la actriz Bárbara de Regil, quien manifestó que tardó en hablar con su padre, quien se encontraba en la zona de la catástrofe, pero una vez que pudo, él le comentó que estaba sin los servicios básicos y la estaban pasando muy mal.

De Regil contó, el pasado 26 de octubre, durante un evento organizado por la revista Vogue que la incertidumbre también la vivió su familia. Esto lo hizo luego de que un periodista le pidió que emitiera un mensaje sobre las personas que estaban sufriendo en el estado de Guerrero. Ella respondió de una manera que no fue bienvenida por muchos de los internautas, quienes la lapidaron en las redes sociales.

“Déjate de la gente en Acapulco, mi papá está allá. Apenas hablar con él hoy, me habló, y no tiene agua, comida, nada, está muy cañón y la casa quedó destruida. (...) Se le cortó la llamada, creo que el domingo (ayer) vamos a ir y estamos viendo para llevarle comida y todo”, indicó la protagonista de “Rosario Tijeras”.

De inmediato el clip se viralizó, mientras que la caja de comentarios servía para que los seguidores y haters drenaran su disgusto: “Tan carente de empatía y solidaridad hacia la gente de Acapulco y tan sobrada de pendejez e ignorancia con nuestras tradiciones. Mucho músculo para tan poquito cerebro”, “Mientras no hable, es perfecta”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron.

Y para sumarle más intensidad a los haters, también afirmó que no le gusta celebrar el Día de los Muertos, una tradición sagrada de la cultura mexicana, por lo que una vez más fue señalada por su controversial opinión: “No me gusta festejar a los muertos, mejor en vida. Eso de que hay que ponerle sus estos, mejor en vida hay que llevarlos a pasear, yo soy muy así. (...) A mí mamá prefiero y darle lo que le gusta que ya que este en el cielo ponerle su coca y su foto, no, en vida”, alegó.