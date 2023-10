Matthew Perry murió en el cumpleaños de una famosa exnovia suya: ¿por qué terminaron?

El mundo del espectáculo está luto por la inesperada muerte del famoso actor estadounidense Matthew Perry a sus 54 años de edad la tarde del pasado sábado 28 de octubre de 2023.

La familia del intérprete, quien alcanzó la fama encarnando a Chandler Bing en la exitosísima serie de televisión Friends, confirmó a CNN que la estrella murió en su casa en California, Estados Unidos.

Matthew Perry alcanzó la fama internacional encarnando a Chandler Bing en 'Friends' | (Instagram)

Mientras la tragedia azotaba a los familiares del artista con su fallecimiento, en otro lado del mundo, una de las famosas exnovias de Perry celebraba su cumpleaños 56 sin saber nada: Julia Roberts.

¿Cómo fue la relación entre Matthew Perry y Julia Roberts?

Las famosas luminarias tuvieron un breve romance a mediados de los 90, pero el actor no se abrió al respecto sino hasta el año pasado en su autobiografía Friends, Lovers and the Big Terrible Thing.

En páginas de su libro recogidas por CNN, Matthew Perry reveló que conoció a Julia Roberts luego de que ella manifestara su interés de aparecer en Friends, pero solo “si estaba en la historia (de Chandler)”.

Impulsado por la creadora de la serie, Marta Kauffman, el intérprete le envió una tarjeta y tres docenas de rosas a la protagonista de Pretty Woman con el fin de “cortejarla” para que aceptara.

“Así comenzó un cortejo de tres meses a través de faxes diarios. Esto era antes de Internet, antes de los teléfonos móviles: todos nuestros intercambios se hacían por fax”, explicó.

De acuerdo al galán, hubo cientos de faxes y al menos “tres o cuatro veces al día” se sentaba junto a su máquina de fax y “miraba el trozo de papel que revelaba lentamente su próxima misiva”.

No pasó mucho para que sus intercambios se volvieran románticos, lo que los empujó a empezar a conversar a través de llamadas telefónicas de hasta “cinco horas” antes de que se vieran en persona.

Fue Roberts quien finalmente se apareció en su casa para su primer cara a cara. “Cuando la abrí, allí estaba ella, había una sonriente Julia Roberts al otro lado. Creo que dije algo como ‘oh, esa Julia Roberts”, narró.

¿Por qué terminaron Julia Roberts y Matthew Perry?

A partir de aquel encuentro en 1995, Julia Roberts y Matthew Perry comenzaron una relación amorosa. De hecho, cuando la actriz apareció en Friends ambos ya eran una pareja sentimental.

Dentro de la serie, ella encarnó a Susie Moss, una excompañera de colegio de Chandler y nuevo romance del personaje en un capítulo doble de Acción de Gracias en la segunda temporada.

En sus memorias, Perry recordó varios de los momentos más tiernos que vivieron durante su idilio, como la vez que visitó a la familia de Roberts en Nuevo México para el Año Nuevo de 1996.

Sin embargo, tan solo dos meses después de aquel instante familiar, el intérprete de Chandler estaba nuevamente soltero porque decidió terminar su naciente relación con la ganadora del Oscar.

Sobre sus razones para romper, escribió en su libro: “Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo. ¿Por qué no lo haría?”.

“No era suficiente; nunca podría ser suficiente. Yo estaba roto, torcido, era desagradable. Entonces, en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí con la hermosa y brillante Julia Roberts ”, concluyó.

Hasta el momento, Julia Roberts no se ha pronunciado sobre el deceso de Matthew Perry.