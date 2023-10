Geraldine Bazán espera no ser como su mamá y sí aceptar a los pretendientes de sus hijas

Desde hace semanas se especula que Geraldine Bazán está teniendo una relación con Giovanni Medina, ya que han sido visto justos en varias ocasiones, y cuando se le preguntó a la mamá de la actriz al respecto, ella negó todo, pero comentó que no les gustaba ninguno de los pretendientes de su hija.

Rosalba Ortiz Cabrera intentó desechar los rumores en torno a la vida sentimental de su hija, alegando que el ex de Ninel Conde solo se había acercado a ella por asuntos laborales, no obstante, mencionó que ninguno de los pretendientes que llegó a tener su hija eran de su agrado.

Así que, cuando Geraldine Bazán fue abordada recientemente por la prensa, le preguntaron qué opinaba acerca de lo dijo su mamá sobre sus intereses amorosos, a lo que contestó que en un futuro esperaba no ser como ella y aceptar los posibles pretendientes que lleguen a tener sus hijas.

Geraldine Bazán espera ser una buena suegra

Geraldine Bazán asistió a la Gala Vogue de Día de Muertos y habló con la prensa sobre varios temas en la alfombra roja, ahí mencionó que ella suele hacer ofrendas, pero no muy elaboradas, solo algo pequeño para conmemorar a las personas que había perdido.

Después fue cuestionada sobre lo que había dicho su mamá, Rosalba Ortiz Cabrera, acerca de que no le gustaban ninguno de sus pretendientes, y su respuesta dio a entender que era algo que esperaba de su madre.

“Es que las mamás, yo no sé. Yo espero que a mí, los prospectos de mis hijas sí me gusten”, mencionó Geraldine Bazán, no obstante, no confirmó si estaba saliendo con Giovanni Medina.

De hecho, la actriz dejó claro que no revelaría nada sobre su vida amorosa, ya que la prensa siempre ha especulado sobre ella. “Ya estoy acostumbrada a que me relacionen con uno y con otro, por eso he decidido no hablar de mi vida privada porque no tiene caso”.