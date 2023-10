Critican a Evaluna por celebrar Halloween: ¿por qué ella no podría hacerlo?

Octubre es el mes más oscuro del año al celebrarse la temporada de Halloween, que aunque se festeja el último día del mes, son muchos los que desde su llegada van alistando sus disfraces más terroríficos para las fiestas con dicha temática. Evaluna Montaner adelantó la noche de brujas y el pasado fin de semana apreció con un llamativo look que ha sido duramente criticado.

La hija de Ricardo Montaner se alistó junto a sus amigas, hermanos y cuñadas para celebrar esta fiesta que es tradicional en Estados Unidos pero se llenó de duras criticas tras colgar distintas fotos del momento.

Y es que la familia Montaner se ha encargado de hablar en varias oportunidades sobre sus creencias religiosas al formar parte de la comunidad cristiana, e incluso han lanzado canciones en honor a Dios, por lo que fueron muchos los que rechazaron que conmemoren el Halloween, debido a que estas fechas son rechazadas por los creyentes.

El disfraz de Evaluna Montaner por el que la critican

La esposa de Camilo no apostó por un disfraz alusivo a prácticas oscuras como si lo hicieron algunos de sus acompañantes, sino que decidió llevar un sexy look de vaquita lechera con campanita incluida, pero no se escapó de los crudos señalamientos.

Internautas incluso la tildaron de hipócrita por hacerse llamar cristiana pero celebrar las fiestas paganas y “rendir culto a la oscuridad”.

“Sos cristiana y festejas halloween??? Hipocresía total”, “Los hijos de Dios son luz no tinieblas!! No festejamos el ???? eso son brujerías del diablo”, “De verdad no entiendo el porqué celebras halloween si en la vida cristiana no se adora a los difuntos”, “Que decepción esta familia”, “Halloween es una tradición que no va con los cristianos evangélicos ni católicos”, es parte de los cientos de comentarios que ha recibido.

Hasta el momento, la cantante ha decidido no pronunciarse al respecto, pero con sus cuñadas han hecho comentarios alusivos a sus disfraces y el momento de diversión.

Los Montaner se han ido acostumbrado al hater que reciben a diario, en especial Eva y Camilo, no solo por sus estilos de vida, sino también por la crianza que mantienen con su hija, Índigo, a quienes le han ocultado su rostro para evitar exponerla al mundo mediático.

Pese a las criticas, los fans de la también actriz salieron en su defensa, recalcando que solo se disfrazó de vaca y también elogiaron como en su última fotografía apareció junto a su bebé dándole teta.