Series y películas nuevas en Netflix: perfectas para maratonear el fin de semana

Con la llegada del siempre anhelado fin de semana, lo hace también la imperdible oportunidad de ponerse al día con los últimos estrenos de octubre en plataformas de streaming como Netflix.

El gigante de transmisión se despidió de este movido mes por todo lo alto con el lanzamiento de algunas de sus series y películas más ambiciosas para la temporada otoñal en esta última semana.

5 estrenos de Netflix en el final de octubre para ver en fin de semana

No obstante, si entre tanta variedad no saber por dónde comenzar, a continuación, recopilamos cinco producciones nuevas en Netflix que no debes dejar de ver este sábado y domingo:

El negocio del dolor

Emily Blunt, Chris Evans y Catherine O’Hara protagonizan este drama basado en hechos reales que te mantendrá con la mirada fija en la pantalla de tu dispositivo durante sus dos horas de duración.

Sinopsis : A una madre soltera —sin dinero, pero con mucha ambición— se le presenta una oportunidad muy lucrativa en una empresa farmacéutica. ¿Hasta dónde será capaz de llegar para triunfar?

Hermana Muerte

Los amantes de las películas de terror sobrenatural tienen que ver esta trama española, precuela de Verónica, con las actuaciones protagónicas de Aria Bedmar, Maru Valdivielso y Luisa Merelas.

Sinopsis : Tras una infancia milagrosa, Narcisa se convierte en novicia y llega como maestra a una escuela de niñas en un antiguo convento atormentado por una presencia inquietante.

El lado dulce de la traición

Los fanáticos de los thrillers eróticos quedarán más que encantados con esta película brasileña protagonizada por los actores Giovanna Lancellotti, Leandro Lima y Bruno Montaleone.

Sinopsis : Tras un desengaño amoroso, una contadora tiene un nuevo despertar sexual que podría traer graves consecuencias. Adaptación de la novela de Sue Hecker.

PLUTO

La adaptación del manga creado por Naoki Urasawa y Takashi Nagasaki, inspirado en un argumento de Astro Boy, ha ganado elogios con su trama llena de drama y suspenso en un mundo neofuturista.

Sinopsis : Cuando los siete robots más avanzados del mundo y sus aliados humanos son asesinados uno por uno, el inspector Gesicht descubre que él también está en peligro...

Principiantes totales

Si te gustan los dramas románticos adolescentes con triángulos amorosos y espectaculares paisajes de fondo, no te puedes perder por nada esta producción polaca con tan solo seis episodios.