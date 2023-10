Fotógrafo capta a Emily Ratajkowski besando apasionadamente a un actor francés por las calles de París

Emily Ratajkowski disfruta de su vida de soltera, después de su separación de Sebastian Bear-McClard, en 2022. La modelo y actriz tiene citas casuales con diferentes figuras del entretenimiento, sin llegar a concretar nada serio o duradero en el tiempo.

Su más reciente conquista es el actor francés, Stéphane Bak. Una serie de imágenes que se hicieron virales en las redes sociales muestran a Emily Ratajkowski besando de manera apasionada, al artista de 27 años en las calles de París.

Ambos estaban en un sitio, al parecer en una reunión con amigos y salieron para que el actor fumara un cigarrillo. Pasaron un par de minutos y ambos estaban fundidos en un beso apasionado que demuestra que los dos son más que amigos.

Las imágenes le han dado la vuelta al mundo y se hicieron tendencia en las rede sociales.

Emily Ratajkowski and Stéphane Bak in Paris. pic.twitter.com/XrsZX5C3UB — @21metgala (@21metgala) October 25, 2023

Page Six, medio de donde se obtienen las imágenes, informa que Stéphane Bak es un actor y comediante. Es reconocido por ser la voz de Spiderman: Across the Spider-Verse en el doblaje francés y por tener una leve participación en Asteroid City, de Wes Anderson.

