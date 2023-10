Estrella de los 90 fue rechazado de Rápidos y Furiosos: “Vin Diesel no me quería en la película”

Jean-Claude Van Damme, conocido por sus icónicos papeles en películas de acción de los años 90, no solo es famoso por sus habilidades, sino también por su lengua afilada y su franqueza en entrevistas. En una reciente conversación con Telegraph, el actor belga hizo un repaso a su carrera.

La rivalidad con Steven Seagal y el veto que recibió para unirse a la exitosa franquicia de “Rápidos y Furiosos” fueron parte clave de esta entrevista. Van Damme compartió sus pensamientos sobre la evolución de la industria cinematográfica, señalando cómo las películas de la franquicia “Rápidos y Furiosos” son una metáfora para esta evolución.

Jean-Claude Van Damme revela detalles sobre “Rápidos y Furiosos” y Vin Diesel

Van Damme explicó que se le presentó la oportunidad de unirse a la franquicia “Rápidos y Furiosos”. Sin embargo, la sorprendente revelación fue que Vin Diesel, uno de los actores principales de la serie, no estaba interesado en tenerlo en la película. El actor belga declaró: “Vin Diesel no me quería en la película”.

Extendiéndose más sobre lo sucedido y las películas de la popular saga, el actor belga dijo: “La gente ha estado conduciendo Teslas y automóviles automáticos en la pantalla. Hermoso y perfecto CGI. Y tal vez algunas personas quieran volver al cambio manual por un tiempo. Algunas personas. ¿Sabes lo que estoy diciendo como metáfora? Soy un cambio manual”.

“Me quieren ver en “Rápidos y Furiosos”” añadió también el actor en referencia a la parte del público que quiere tener a estrellas de los 80 y 90 en la saga. Lo cierto es que, como él mismo Van Damme explica, la industria ha cambiado drásticamente y algunos actores como él ya no son tan bienvenidos.

Las increíbles anécdotas de Jean-Claude Van Damme

Además, el actor recordó su rivalidad con Steven Seagal, revelando que les ofrecieron una oferta millonaria para luchar en Las Vegas, pero Seagal la rechazó. Van Damme afirmó con confianza que correría más rápido que Seagal en caso de una pelea y aprovecharía su ventaja en velocidad.

En cuanto a su regreso a las franquicias exitosas de Hollywood, Van Damme mencionó una conversación con Sylvester Stallone, quien bromeó sobre la posibilidad de que Van Damme regresara como el gemelo de su personaje en “Los mercenarios 2″. Haciendo referencia a los papeles gemelos interpretados por Van Damme en “Doble impacto”.