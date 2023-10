“Una maternidad con madurez”: Paulina Rubio y la maternidad tardía

Paulina Rubio se tomó un tiempo para hablar de su vida privada por lo que se desahogó al contar como ha lidiado con la muerte de su madre pero también expuso su faceta como madre, de la que pocas veces ha ofrecido detalles.

La cantante es madre de dos niños que son fruto de relaciones diferentes: Andrea Nicolás (13) a quien tuvo junto a Nicolás Vallejo-Nágera y Eros (7), hijo también de Gerardo Bazúa. Su primer embarazo lo enfrentó con apenas 39 años y su segundo con 44 debido a que ella apostó por una maternidad tardía.

Pese a que muchos critican a las mujeres que deciden convertirse en madres a los 40 para Paulina no fue un problema, sino todo lo contrario pues asegura que ha enfrentado la maternidad con madurez.

Esto opina Paulina Rubio sobre la maternidad tardía

Durante una entrevista con el presentador Carlos Sobera en una noche especial de ‘El musical de tu vida’ ahondó sobre su apasionante papel de madre, faceta que tuvo que aprender a combinar con su carrera como cantante.

“Ser mamá es algo que te sale de dentro, es inexplicable a no ser que lo seas”, dijo al periodista confesando que decidió tenerlos “grandecita para poder disfrutarlos” al contar con la madurez y sabiduría suficiente.

El haberse convertido en madre no solo la transformó personalmente, sino también en lo profesional pues menciona que su música también logró evolucionar al ser “menos dramática a la ranchera” y “más feliz”.

Andrea y Eros han sido una fuente de inspiración para ella pero también de aventura y acción, al destacar lo lo emocionante e intenso que es vivir con ellos.

Pese a que ellos son hijos de la eterna chica dorada, ella se ha encargado que no tengan que lidiar con el nombre de su madre en sus escuelas, por lo que contó que sus compañeros no la reconocían como la famosa Paulina Rubio, sino simplemente como la mamá de los niños.

Si bien Rubio ama ser madre no todo ha sido color de rosa, pues ha tenido que lidiar con las diferencias de sus ex parejas entorno a la crianza, incluso con el padre de su hijo menor la llevó a instancias legales e intentar quitarle la custodia por no cumplir con sus deberes como madre a causa de su trabajo.