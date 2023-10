Katy Perry ‘se besa’ con conductora de Televisa durante concierto privado: el momento quedó captado

Katy Perry sorprendió a todos con un show privado en las instalaciones de Televisa San Ángel, al sur de la Ciudad de México al que asistieron actores, cantantes y conductores que bailaron al ritmo de sus canciones.

Desde Angelique Boyer y Sebastián Rulli, hasta Andrea Legarreta, Wendy, Nicola Porcella, Odalys García, Enrique Burak y más disfrutaron del concierto en el Foro 2 donde solía grabarse programa En Familia con Chabelo.

Katy Perry La cantante amenizó un evento especial dentro de las instalaciones de Televisa, llamado UpFront2024 (Instagram)

Perry estuvo acompañada de tres coristas y cuatro músicos, además de que montó su escenario con hongos gigantes y motivos de fantasía, como lo ha hecho en Las Vegas. La cantante además dejó claro el cariño que le tiene a México tomando shots de tequila y tratando de hablar español. Incluso mencionó que su hija Daisy Doove, de 3 años se llama Margarita Paloma en México.

De acuerdo con información que compartieron los conductores de Hoy, Perry fue parte de un evento donde TelevisaUnivision enseña todos los proyectos que vienen para 2024. Pablo Chagra señaló que a esto se le llama UpFront 2024.

Katy Perry se dejó besar por conductora de Televisa

Si bien el foro estuvo repleto de celebridades que compartieron los mejores momentos de la noche en sus redes sociales, fue una conductora la que acaparó la atención por el acercamiento que tuvo con Perry.

Y es que durante el número I Kissed a Girl, la cantante se acercó a Bárbara Islas, la tomó de la mano mientras cantaba y dejó que la besara en la mejilla. La conductora por supuesto compartió el momento en sus redes sociales.

Como era de esperarse, el momento se viralizó en redes sociales y conmocionó a varios fanáticos de la cantante estadounidense por la sencillez que demostró. Además, quienes han seguido a Bárbara desde hace tiempo se emocionaron por ella, pues saben que es la más grande fan y que ha reportado sobre su trayectoria a lo largo de su carrera como conductora.

“Viviste el sueño de todos, qué increíble”. “Tú nos representas a todos los Katycats hoy”. “Me emocione porque sé que eres súper fan”. “Cuando tenía 14 recuerdo verte en Telehit y siempre fan de ella así como yo y qué sueño hacer eso 🥹🥹🥹✨ felicidades lo mereces”; “aww todavía recuerdo cuando te veía en telehit y hablabas de lo mucho que te gusta katy y tu obsesión con el heladito de this is how we do”, se lee.

Katy Perry La cantante ofreció un concierto privado en las instalacines de Televisa (Tiktok)

Bárbara Islas ya tenía una historia con Perry

La actriz y conductora es egresada del Centro de Educación Artística (CEA) y ha sido conocida por su participación en proyectos como Una Familia con Suerte (2011), Amores Verdaderos, Mi Marido tiene Familia, Soltero con hijas y Como dice el dicho. Su primera aparición como presentadora de televisión fue en 2016 en Hoy. Actualmente, forma parte del programa ¡Cuéntamelo ya! y se ha convertido en una de las más queridas de la televisora por su carisma y transparencia.

Katy Perry Bárbara Islas le pidió a la cantante que le dibujara una carita feliz (Tiktok)

Para sorpresa de muchos, Barbara Islas ya había tenido un “encuentró íntimo” con Perry, cuando logró que ésta le dibujara una carita feliz en la muñeca para después tatuársela. se tatúo un ‘autógrafo’ de Katy Perry

“Lo que hicimos fue que nos firmara una carita feliz. Esto no lo puedo vender, o sea, no voy a vender mi brazo. El concierto estuvo irreal, lloré como no se imaginan y más, porque además la estaba viendo, pensaba en mi mamá y saliendo nos fuimos a tatuar”, comentó.