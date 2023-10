Este k-drama es el estreno más ansiado de Netflix: su protagonista basta para querer verlo

Netflix se sigue luciendo agregando nuevos k-dramas y este próximo 3 de noviembre llegará uno que ya ha despertado las ansias en los fans por su trama y su protagonista.

Se trata de Daily Dose of Sunshine y es liderado por Park Bo-young, quien conquistó a todos en series como Doom at Your Service y Strong Girl Bong-soon.

¿De qué trata Daily Dose of Sunshine?

Daily Dose of Sunshine Un k-drama que muchos esperan en la plataforma (Netflix)

La serie está basada en un webtoon de Lee Jae-gyu y gira en torno a las experiencias de Da-eun (Park), una enfermera psiquiátrica que se enfrenta a todo tipo de pacientes en el hospital.

“Un drama sanador sobre los muchos tipos de incidentes que tienen lugar en un pabellón psiquiátrico. Basado en las experiencias reales de una enfermera psiquiátrica, el drama girará en torno a la historia de la enfermera Jung Da Eun”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

En el tráiler oficial lanzado por Netflix el 19 de octubre de 2023, vemos a Da-eun siendo transferida a la sala psiquiátrica desde el Departamento de Medicina Interna. Ahí no sólo conoce a pacientes con diversos problemas de salud mental, sino que también experimenta crecimiento personal y empatía.

Como es poco común que una enfermera de tercer año abandone la sala en la que ha estado trabajando y se transfiera a una sala diferente, todos sienten curiosidad por saber por qué está ahí.

Al encontrarse en un entorno nuevo y desconocido, Da Eun intentará acercarse a los pacientes y escuchar sus cargas con una sonrisa amable. Durante su viaje, recibe apoyo del proctólogo Dong Go Yun (interpretado por Yeon Woo Jin) y de su mejor amigo de toda la vida, Song Yu Chan (Jang Dong Yoon).

También veremos cómo se adapta a su nuevo trabajo en compañía de su colega Hyo Shin (Lee Jung Eun), la enfermera jefe del Departamento de Salud Mental del Hospital Universitario Myung Shin, quien a veces es muy estricta y otras veces como una figura materna.

Quién es quién es esta serie y dónde los has visto antes

Park Bo Young interpreta a Jung Da Eun y será el segundo K-drama original de Netflix de la actriz después de Abyss. La actriz es extremadamente popular gracias a sus papeles anteriores en los queridos K-dramas Oh My Ghost, Strong Girl Do Bong Soon y Doom at Your Service.

Yeon Woo Jin es Dong Go Yoon, que será el primer papel principal del actor en un K-drama original de Netflix, y su segunda serie después de protagonizar previamente Thirty-Nine.

Jang Dong Yoon ha sido elegido como Song Yu Chan y será la primera aparición del actor en un original de Netflix desde 2018, cuando protagonizó el papel secundario de Joon Young en Mr. Sunshine.

Lee Jung Eun da vida a Song Hyo Jin. La actriz ha protagonizado una gran cantidad de originales de Netflix a lo largo de los años, muchos de los cuales han sido papeles secundarios. Desde que protagonizó Mr. Sunshine en 2018, Lee Jung Eun ha protagonizado When the Camellia Blooms, My Hole Love, Hi Bye, Mama!, Law School, Hometown Cha-Cha-Cha, Juvenile Justice y Our Blues.