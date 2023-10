Éstas son las 5 series internacionales en Netflix más recomendadas de lo que va del mes de octubre

Netflix se ha encargado de agregar a su catálogo las series más adictivas de todos los géneros y hasta idiomas. Hoy, podemos encontrar una gran variedad de producciones para todos los gustos e incluso quienes no tienen demasiado tiempo para sentarse, encontrarán una opción ideal.

La plataforma estuvo apostando fuerte por los llamados k-dramas (las series coreanas) sin embargo, este año ha sido especialmente importante en cuanto a la enorme oportunidad que representan la producciones provientes de otros países como Alemania, Francia y hasta Italia.

Éstas son las mejores series internacionales que han dominado la plataforma en esta tercer semana de octubre

Lupin Parte I, II y II

Escenas de la tercera temporada de la serie 'Lupin' | (Netflix)

Sorprendentemente Lupin ha estado ocupando tres puestos desde que se estrenó la tercera temporada y es que al parecer, los usuarios de Netflix han querido volver a echarle un vistazo a lo que había sucedido hasta antes de la nueva parte.

Ésta ha sido una de las series que han roto récords de audiencia en la plataforma de streaming. Está basada en el caballero ficticio ladrón y maestro del disfraz, Arsène Lupin, creado por Maurice Leblanc a principios del siglo XX.

La serie que ha recibido el nombre Lupin, cuenta la historia de un ladrón profesional llamado Assane Diop, hijo único de un inmigrante que emigra de Senegal a Francia. Pero, en Francia, el padre de Assane es incriminado por el robo de un costoso collar de diamantes por parte de su rico y poderoso jefe, Hubert Pellegrini.

Strong Girl Nam-soon: Season 1

Series Estas historias han cautivado al público (Netflix)

" Gang Nam-soon (Lee Yoo-mi) desapareció en Mongolia cuando era niño. De adulta, viaja a Corea del Sur para buscar a sus padres. Conoce a Hwang Geum-joo (Kim Jung-eun”, reza la sinopsis.

Se trata de una secuela de la serie Strong Girl Bong-soon de 2017. Al igual que Bong-soon en la serie original, Nam-soon (su prima) tiene una fuerza sobrehumana, como todas las mujeres de su familia. Por supuesto, lo que ella hace con esa fuerza y quién podría ayudarla es el quid de esta serie.

La serie tiene el potencial de ser una historia de superhéroes entretenida, pero a algunos podría aturdirlos demasiados personajes e historias.

Dear Child: Limited Series

Mi dulce niña La mini serie alemana arrasa en Netflix (Netflix)

Esta serie alemana de suspenso de Netflix está arrasando gracias a su historia llena de misterio. Ha salido de lo convencional no sólo por tratarse de una producción extranjera de un país que ya nos ha dado series como Dark, sino porque en tan sólo 6 episodios, propone una historia diferente.

“Lena vive en completo aislamiento con dos niños, Hannah y Jonathan, en una casa de máxima seguridad. Comen, van al baño y se acuestan a las horas indicadas. Apenas entra un hombre en la habitación, todos se ponen en fila y le muestran las manos. Hacen todo lo que él les ordena. Hasta que la joven halla la manera de escapar, pero sufre un accidente casi fatal y termina en el hospital acompañada de Hannah”, reza la sinopsis oficial de Netflix.

Destined with You: Season 1

Un amor predestinado. / Foto: Netflix

“Víctima de siglos de maldición, un abogado se involucra con una empleada pública que tiene la llave de su libertad, lo que despierta un inesperado romance”, reza la sinópsis oficial de Netflix.

Lee Hong-jo (interpretada por Jo Bo-ah) es una funcionaria de menor rango que siempre hace lo mejor que puede en el trabajo, aunque sufre muchas denuncias civiles. En su vida personal, está acostumbrada a estar sola. Mientras tanto, Jang Shin-yu (Rowoon) es un abogado competente, inteligente y atractivo que suele ser el centro de atención dondequiera que vaya.

Sin embargo, sufre una enfermedad inexplicable y su condición empeora progresivamente a medida que pasan los días. Está desesperado por levantar la maldición que ha azotado a su familia durante generaciones.

Un día, Hong-jo encuentra un viejo cofre de madera que se convierte en la clave para levantar la maldición de Jang Shin-yu. La investigación para deshacerse de ésta despierta una inesperada atracción entre ambos pero la conexión entre ambos no es casualidad.

La trama involucra hechizos mágicos, vidas pasadas y un misterioso libro prohibido que puede conceder cualquier deseo.

DI4RIES 2

Series Estas historias han cautivado al público (Netflix)

La serie sigue a un grupo de estudiantes de la escuela secundaria Galileo Galilei en las ciudades isleñas ficticias de Marina Piccola (temporada 1) y Marina Grande (temporada 2). A lo largo de la serie, los estudiantes navegan por la adolescencia, los enamoramientos, las rivalidades y las amistades.

La temporada 2 de Di4ries continúa la historia de los alumnos tras su protesta para no mudarse a otro lugar después del verano. Al igual que la temporada 1, la temporada 2 también parece tener 15 episodios, pero los creadores han decidido sabiamente lanzarla en dos partes en lugar de una. Es importante recordar que estamos viendo una historia en la que no hay mucho en juego y, técnicamente, aunque hay mucho que explorar, considerando que la mayoría de la audiencia no es del grupo de edad representado en el programa, el La capacidad de atención puede no ser constante.