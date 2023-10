Así reaccionaron los hijos de Will Smith a la guerra de declaraciones entre sus padres

Hijos de Will Smtih reaccionaron al libro revelador de su madre Trey, Jaden y Willow están preocupados por la exposición que ha tenido su padre, Will Smith. (Instagram @WillSmtih @JadaPinkettSmith)

La controversia llegó para instalarse en la familia Smith Pinkett desde el año pasado. Los protagonistas básicamente ha sido el actor Will Smith y su esposa Jada Pinkett. Cuando todos pensaron que la bofetada que recibió el comediante de Chris Brown por burlarse de la alopecia de la también actriz durante los premios Oscar, todo dio un vuelco tras las revelaciones que ella misma hizo esta semana en una entrevista.

Con sus declaraciones muchos fanáticos entendieron el porqué de su reacción “tan fría” ante el hecho de que él la defendió, pues en esa oportunidad una fuente cercana a la celebridad afirmó que ella había manifestado que “no es una de esas mujeres que necesita protección. Él no necesitaba hacer lo que hizo, ella no necesitaba protección. Ella no es una flor de pared. Es una mujer fuerte, obstinada y puede pelear sus propias batallas”.

Pero, la semana pasada Jada le echó “gasolina” a ese fuego ardiendo cuando confesó que ellos están separados desde el 2016 y vociferó los detalles que vivieron en aquel terrible momento, que le costó el veto por 10 años al artista de “Men in black”, aunque también afirmó que los ayudó mucho como pareja.

“Desde los Oscar, es muy interesante cómo un evento tan intenso puede unirte, y yo diría que después de eso, realmente nos sumergimos y profundizamos y llegamos a este hermoso lugar en el que nos encontramos ahora”, escribió en su libro ‘Worthy’, que fue publicado este 17 de octubre.

Las reacciones a las memorias de Jada

Will por supuesto leyó el esperado libro de su exesposa y expresó que ahora ella es más “resiliente, inteligente y compasiva”. Sin embargo, parece que sus tres hijos no se tomaron muy bien las revelaciones del libro, porque piensan que expuso demasiado a su padre.

De acuerdo con una publicación de Entertainment Tonight, Willow y Jaden, los hijos de la pareja, así como Trey, que Will tuvo antes de conocer a Jada, “se sienten mal por su papá con todos los titulares recientes sobre sus padres”.

Además, los chicos afirmaron, según una fuente del medio de comunicación, que “saben que (Will) ha pasado por muchas cosas últimamente y esto no ayuda”, además de que “desearían que algunos de los asuntos privados de su familia siguieran siendo privados”.

También trascendió que el protagonista de “Focus” está “tratando de mantenerse ocupado y ha estado saliendo con sus buenos amigos y sus hijos. Está tratando de no dejar que ningún ruido exterior lo afecte”. Igualmente acotó que él no dejará de apoyarla porque la ama mucho, pero esto tampoco significa que él se descuidará. Jada contó que, por ahora, ellos dos están en un proceso de “curación profunda”.