Sylvia Pasquel reaparece golpeada tras accidente por el que no iría a boda de Michelle Salas: FOTOS

El pasado fin de semana se llevó a cabo la lujosa boda de Michelle Salas y Danilo Díaz en La Toscana italiana y contó con cientos de invitados, pero la gran ausente fue su abuela, Sylvia Pasquel.

Y es que hubo muchas dudas si asistió o no, ya que no apareció en ninguna foto de la foto, y eso extrañó a todos, ya que es la abuela de la novia, y se sabe que tienen una gran relación.

Sin embargo, medios aseguraron que la famosa actriz tuvo un accidente y por eso no pudo asistir a la boda de Michelle, y recientemente se ha confirmado con algunas fotos.

Te recomendamos: Revelan primeras imágenes de Luis Miguel junto a Michelle Salas en el altar

Sylvia Pasquel reaparece golpeada tras sufrir accidente que le impidió ir a la boda de Michelle Salas

El mismo sábado 14 de octubre, día de la boda de Michelle, Sylvia Pasquel publicó unas fotos de su viaje en Turquía, pero unas horas después sufrió un accidente, que le impidió llegar a la boda de su nieta.

Su publirrelacionista, Emilio Morales, aseguró que la actriz sufrió una caída en Roma, por lo que tuvo que ser llevada a un hospital y “no estaba en condiciones para ir a la boda de Michelle”.

Ahora, a tres días de la boda, han salido algunas imágenes que muestran a la icónica actriz de 74 años desde la cama de un hospital con oxígeno y también se ve su brazo, lleno de morados y oscuros por los golpes que sufrió con la caída.

Sylvia Pasquel si tuvo un fuerte accidente en Turquía y fue la razón por la que NO asistió a la boda de Michelle Salas, su nieta | @sylviapasquel ¡Pronta recuperación! pic.twitter.com/KpFxKrVesr — Héctor Navarro (@Navarro_Hector) October 17, 2023

Esto ha generado preocupación y también críticas tanto para Sylvia como para Michelle.

Te recomendamos: ¿Hubo drama? Cómo se llevaron Stephanie Salas y Luis Miguel en boda de su hija: así fue el reencuentro

“Todo esto fue planeado, como es que iba a andar por Turquía el mismo día de la boda”, “es que no quiso ir y se inventó esto”, “o sea y la nieta siguió con la boda con todo y la caída de la abuela”, “hizo eso para no ir y no ver a Luis Miguel jaja”, “aquí hay gato encerrado, no me como el cuento”, y “yo creo que la nieta no la invitó y se inventó esto para no quedar en ridículo”, fueron algunas de las reacciones en redes.

Primeras imágenes de Luis Miguel en la boda de su hija Michelle Salas.



¿Habrá bailado alguna canción de el con ella? 🥹🤍💒 pic.twitter.com/c3GjBoOAAz — lordsolecito (@lordsolecito_) October 16, 2023

Hasta ahora se desconoce si la famosa sigue hospitalizada, o ya fue dada de alta y cómo ha seguido evolucionando.