Britney Spears confesó que estuvo embarazada de Justin Timberlake ¿qué pasó con ellos y el bebé?

Britney Spears está dispuesta a contar todos los detalles de su vida en su nuevo libro The Woman in Me, que saldrá a la luz el próximo 24 de octubre.

Sin embargo, la cantante ofreció un pequeño adelanto a People, y ha dejado caer algunas “bombas” de su vida, que se conocerán más a detalle en su libro, y ha sorprendido con algunas revelaciones.

Una de ellas, y de lo que todos están hablando es que la famosa habló de la polémica relación que tuvo con Justin Timberlake, y reveló que estuvo embarazada de él.

Britney Spears confesó que estuvo embarazada de Justin Timberlake

Britney Spears y Justin Timberlake tuvieron una relación de cuatro años y fueron una de las parejas favoritas de los 2000.

Los famosos se conocieron desde pequeños, cuando trabajaron en el Club de Mickey Mouse de Disney, junto a otros famosos como Ryan Gosling y Christina Aguilera y fue a finales de los 90 cuando comenzaron una relación.

Britney reveló que supo que estaba embarazada de él en el 2000, cuando tenían 19 años, y aunque confesó que quería tenerlo, tras varias discusiones, decidieron abortar.

“Fue una sorpresa, pero para mí no fue una tragedia. Amaba mucho a Justin. Siempre esperé que algún día tuviéramos una familia junta. Esto sería mucho antes de lo que había previsto. Pero Justin definitivamente no estaba contento con el embarazo. Dijo que no estábamos preparados para tener un bebé en nuestras vidas, que éramos demasiado jóvenes”, dijo la famosa, dejando entrever que fue más por Justin que por ella, que no tuvieron a ese hijo.

Y es que Britney reveló que al principio jamás fue una opción el aborto, pues ella lo quería tener y sus padres le habían dado una crianza religiosa, pero luego de hablarlo y discutirlo con el también actor, llegaron a esa conclusión.

Esto sin duda generó conflictos en la relación y se cree que fue una de las razones que los llevó a terminar su relación en el 2002.

Según TMZ, trataron de ponerse en contacto con los representantes del cantante para que diera su versión de lo que dijo la famosa, pero no obtuvieron respuesta.