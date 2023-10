30 años para unirse: Luis Miguel y Stephanie Salas dejan rencilla y comparten con sus parejas la felicidad de su hija

La presencia de Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas en la boda de Michelle Salas, fruto de su relación con la actriz Stephanie Salas, ha causado revuelo en los medios del entretenimiento.

Muchos pensaban que el ‘El Sol’ no asistiría a la boda por la mala relación que supuestamente tenía con su hija; otros esperaban que los cambios que ha dado el cantante, tras su relación con la empresaria española, terminasen por acercarlo a su primogénita.

El 14 de octubre el interprete de éxitos como ‘La Incondicional’, ‘Miénteme’, ‘Hasta que me olvides’, llegó a la hacienda en Italia en helicóptero para llevar a Michelle al altar a unirse en matrimonio con el empresario venezolano, Danilo Díaz.

Discreto, como suele ser Luismi, estuvo junto a Paloma en la boda, sonriendo, encantado y orgulloso de ver a su hija desposarse. Pero esta es una nueva etapa que sorprende a cualquiera, pues la relación de su hija y la madre con él no ha sido la mejor.

Una historia contada a medias

30 años de dimes y diretes hubo entre el cantante y la actriz. Stephanie Salas nunca ha dicho las razones por la que terminó su romance, pero si se conoce que el embarazo inesperado por el cual llegó Michelle Salas fue una de las causas por las que perdió contacto con Luis Miguel.

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel cuando él sabe que existo” , dijo Michelle en una entrevista que le hizo la revista Quién en 2005, medio que tiene en exclusiva las fotografías del enlace nupcial y la presencia del cantante en la fiesta.

Stephanie también habló a la revista Hola sobre su relación con Luis Miguel y aseguró que cuando fue a comunicarle sobre su embarazo, “fue difícil porque no lo quería ver a él enojado. Así como es de encantador, también tiene un lado de mucho carácter”, recordó.

Pese a las declaraciones que durante años han maltratado la relación padre e hija y la forma como fue interpretada Michelle y Stephanie en la serie Luis Miguel, que dejó un sabor amargo en ambas, parece que ya los protagonista de esta novela han pasado la página de sus desencuentros y decidieron llevar la fiesta en paz con el cantante.

Una sonrisa diferente la de Luis Miguel

En la celebración todo fue felicidad, obviamente para los novios y para los padres de ambos. Luis Miguel sonreía junto a Paloma, quien también se mostró muy cercana a Michelle y Stephanie junto a Humberto Zurita, daba cuenta del buen momento que los cuatros estaban pasando.

Según la revista Quien, Luis Miguel estuvo detrás de Stephanie Salas y Humberto Zurita mientras aplaudían con un semblante de felicidad ante la llegada de los novios.

Las sonrisas de El Sol y Stephanie Salas reunidos por Michelle después de 30 años, demostraron que el pasado al parecer fue superado.

La novia cumplió no sólo el sueño de casarse con el hombre de su vida, sino de unir a sus padres y hasta de bailar con Luis Miguel una de las canciones más significativas para el cantante The Way you Look Tonight de Frank Sinatra.