Si te gustó ‘Bailarina’, estas son otras 3 películas coreanas de venganza que puedes mirar

Hay una amplia variedad de películas coreanas que abordan el tema de la venganza en sus tramas | (Netflix / Next Entertainment World / Magnolia Pictures / Showbox/Mediaplex)

Desde su reciente llegada al catálogo de Netflix, la película coreana Bailarina ha logrado conquistar audiencias con una historia de venganza repleta de acción y las actuaciones de un gran elenco.

Encabezada por Jun Jong-seo, el largometraje de Lee Chung-hyun sigue a Jang Ok-ju, una exguardaespaldas de élite que deja todo por cumplir el último deseo de su amiga: vengar su muerte.

Si viste este proyecto, te mantuvo al filo de tu sofá y ahora estás buscando más filmes coreanos sobre personas que se vengan, estás de suerte porque hay numerosas cintas con tramas parecidas.

3 películas que puedes ver si te gustó Bailarina

Con el fin de facilitarte la tarea, a continuación, te presentamos tres películas sobre venganzas hechas en Corea del Sur que te encantarán si la trama de Bailarina te atrapó de principio a fin.

Señora venganza (2005)

Encabezada por Lee Young-ae, el largometraje narra la historia de Lee Geum-Ja, una joven de 19 años que es injustamente condenada a prisión por el secuestro y asesinato de un niño de 6.

Dentro de la cárcel, Geum-Ja no piensa en más que vengarse del maestro de escuela que no solo la llevó a estar encarcelada por un crimen que no cometió, también la obligó a abandonar a su hija

Gracias a su bondadoso comportamiento, hace grandes aliados estando presa. Luego de 13 años tras las rejas, es liberada y pone en marcha un elaborado plan de venganza en contra del profesor.

I saw the devil (2010)

Dirigida por Kim Jee-woon, el filme sigue a Soo-hyun, un agente secreto que queda destrozado cuando asesinan a su prometida de manera atroz y se propone encontrar al asesino para vengarse.

En su investigación, descubre que el homicida de su novia es un peligroso psicópata y asesino en serie con procedimientos diabólicos que lleva tiempo siendo buscado por la policía.

Sin embargo, Soo-hyun no teme al monstruo y decide acabarlo de manera cruel, tal como él lo ha hecho con sus víctimas indefensas, aunque eso signifique deba convertirse en una bestia también.

La villana (2017)

Con la actuación principal de Kim Ok-bin, la cinta se centra en la vida de Sook-hee, una mujer que ha sido entrenada para asesinar desde su niñez y anhela vengarse de los responsables de su dolor.

No obstante, su camino da un vuelco cuando una organización gubernamental clandestina le ofrece una oportunidad para obtener la libertad y comenzar de nuevo a cambio de sus servicios letales.

Su vida bajo una nueva identidad no será fácil y enfrentará decisiones moralmente complejas. En especial, cuando dos hombres de su pasado regresan y sus secretos comienzan a ser revelados.