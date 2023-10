Adela Noriega “aclara” los rumores sobre su maternidad y Peso Pluma: esto ha dicho al respecto

Aclamada por sus protagónicos en Quinceañera, María Isabel, Amor real y Fuego en la sangre, Adela Noriega pasó de estar en la cima a desaparecer por completo del ojo público.

Desde hace tiempo se han espectulado muchas cosas de la ex actriz como que se relacionó con políticos mexicanos y que ahora se dedica a los bienes raíces en México aunque también se ha dicho que se fue a vivir a Estados Unidos en donde disfruta de los frutos de su trabajo y de la tranquilidad absoluta.

Ahora su nombre ha estado con gran fuerza en la conversación ya que se ha dicho que podría ser ka verdadera madre de Peso Pluma. Esto surgio luego de que saliera a la luz una antigua fotografía en la que aparece Adela junto a Carlos Salinas y en medio de ambos se encuentra un pequeño niño de cabello castaño claro que presuntamente sería el intérprete de corridos tumbados.

De inmediato, muchos comenzaron a sacar conclusiones de que Peso Pluma sí tiene rasgos similares a los de Noriega y Salinas, lo que llevó a pensar que serían sus progenitores.

Esto tomó más fuerza con el hecho de que el cantante nunca habla de sus padres, ni los ha mostrado en ningún momento.

Adela y sus allegados aclaran rumores

La vida privada de Adela Noriega ha sido un completo misterio desde 2008 que fue la úiltima vez qaue la vimos en la telenovela ‘Fuego en la Sangre’. Ni siquiera en medio de todas las polémicas que la rodean ha decidido aparecer para defenderse sin embargo, sus allegados se han dedicado a limpiar su nombre, siendo la productora Carla Estrada una de las primeras personas que sale a aclarar el tema de Peso Pluma.

“Primero pobre Peso Pluma, segundo a Adela déjenla en paz por favor, nada que ver, Adela no ha tenido hijos. Yo te lo puedo decir, en la época que estuvimos muy cerca no (tuvo hijos)...Quién sabe (de dónde salió ese rumor) porque ni se parece Peso Pluma a Adela… Yo creo que hay gente creativa”, dijo a medios de comunicación.

La ex actriz siempre ha estado envuelta en polémica respecto a su maternidad

Desde hace años se ha hablado mucho sobre una supuesta relación sentimental que Adela mantuvo con el expresidente de México, Carlos Salinas de Gortari, de la cual habría nacido su primogénito.

Fue en 1998 que la ex actriz hizo unas declaraciones contundentes sobre su supuesta maternidad, en entrevista con Cristina Saralegui en 1998.

“Eso fue terrible, empezaron a publicar primero que tenía un hijo del licenciado Salinas de Gortari, nuestro expresidente de México y después, ya eran dos hijos. Entonces, me fui enterando que iba siendo madre. Me inventaron dos hijos y me inventaron una relación con nuestro expresidente”, comentó Noriega.

El nuevo chisme no tiene madre, bueno sí pero no es ella. Resulta y Resalta que Adela Noriega y Carlos Salinas de Gortari serían los papás de Peso Pluma… ¿acaso es día de los Santos Inocentes? pic.twitter.com/W47IeHisG1 — Soy Nando (@soynndx) September 25, 2023

Y agregó: “Yo al expresidente Salinas de Gortari lo conozco como lo conocemos todos, por televisión y por el periódico, por revistas, y por televisión no quedas embarazada”. En ese entonces, Adela aprovechó para explicar la fotografía en la que aparece con un niño pequeño, asegurando se trataba de su sobrino Alejandro.

Más personas han defendido a Adela Noriega

En 2018, Reyna Noriega, hermana mayor de la actriz, también salió en su defensa y hasta habló de su paradero. “Ella está en Miami viviendo su vida privada, tranquila, soltera, esos fueron chismes. Ese niño que dicen que es hijo de Adela es mío, bueno ya es un adolescente”, explicó para el Diario Basta! hace 5 años.