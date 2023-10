Mini series Netflix que te acompañarán si estás tratando de superar un amor no correspondido

Los amores no correspondidos llegan cuando menos lo esperas y duelen en lo más profundo. Tal vez tengas ese amigo con el que te encantaría ser algo más, un ex amante que aún no has superado o un amigo con beneficios por el que sientes todo pero no pasa de ser algo que no tiene futuro.

El proceso de sanación puede ser bastante solitario, sobretodo porque no todo el mundo comprenderá ese vacío que sientes o te dirán que “pases la pagina y ya”.

Ciertamente no existe una fórmula mágica para superar un amor no correspondido pero quizá puedas hacer una introspección y entender un poco mejor tu corazón para que entonces “pases la pagina” sintiéndote acompañada de historias de amores que por algo fallaron pero que finalmente llevaron a los protagonistas a liberarse.

Eso sí, si no tienes mucho tiempo para historias con demasiados episodios o de larga duración, Netflix tiene un amplio catálogo de mini series que puedes elegir. Aquí te dejamos algunas recomendaciones que te servirán para reflexionar sobre el amor bonito que mereces pero sobretodo el quitarte un enorme peso de encima.

Mini series que puedes ver para olvida ese amor no correspondido

El maestro y la música azul

El maestro y la música azul Una mini serie encantadora (Netflix)

“Orestis, un profesor de música, viaja a la isla griega de Paxos para hacerse cargo del festival de música local. Allí conoce a Klelia, una ambiciosa chica de 19 años que quiere estudiar música en Atenas. Al mismo tiempo, se produce un asesinato que cambiará los planes”, reza la sinopsis oficial.

Una mini serie entretenida, bella y con una escritura audaz que te mantend´ra sin pestañear. Los personajes pueden ser complejos pero demuestran sentimiento general de compasión por la condición humana, la experiencia del amor y la lucha por adaptarse a las expectativas y vivir la vida auténtica.

El tiempo que te doy

El tiempo que te doy Una mini serie española sobre superar una relación de mucho tiempo (Netflix)

“Lina y Nico rompen después de muchos años juntos. Ella, que quiere avanzar con su vida, se esfuerza por empezar de nuevo y pensar un poquito menos en él cada día. Ve todo lo que quieras. Nominada a tres premios Feroz, incluidos los de mejor serie dramática y mejor actriz protagonista (Nadia de Santiago)”, reza la sinopsis oficial en Netflix.

La serie profundiza en las relaciones y sus diferentes facetas, adentrando al espectador con la ruptura para después llevarlo por un viaje por el instante del flechazo que lo inició todo.

Hay muchos momentos con los que uno se puede identificar, porque todos hemos pasado por el dolor, la incomodidad, el enojo y el alivio de cerrar un ciclo con una persona con la que ya no se es feliz. Pero también uno puede reflejarse en los momentos de felicidad, aquellos que nos dieron impulso y esperanza. La serie profundiza en las relaciones y sus diferentes facetas, adentrando al espectador con la ruptura para después llevarlo por un viaje por el instante del flechazo que lo inició todo.

Un cuento perfecto

Un cuento perfecto (Netflix)

“Margot y David vienen de mundos diferentes. Mientras que ella es heredera de un imperio hotelero, él tiene que lidiar con tres trabajos para llegar a fin de mes. Sin embargo, cuando sus caminos se cruzan, se dan cuenta de que solo ellos dos pueden ayudarse mutuamente a recuperar el amor de sus vidas”, se lee en Netflix.

Esta mini serie sigue la fórmula de dos personas de diferentes orígenes que por azares del destino se encuentran, se enamoran y se enfrentan a los altibajos del amor aprendiendo grandes lecciones en el camino.

Quizá puede sonar a cliché, pero este es el tipo de series que nos cautivan con su encanto y humanidad, episodio tras episodio. Está protagonizada por Anna Castillo, Álvaro Mel y Ana Belén y basada en la novela homónima de la autora Elísabet Benavent, quien ya cuenta con dos adaptaciones en Netflix de otras de sus obras: Valeria (2020) y Fuimos canciones (2021)

Más que mostrarte la tortura de un amor no correspondido o fallido, en tan sólo 5 episodios, te hará volver a creen en el amor.