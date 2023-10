Galilea Montijo habla por primera vez de su romance con Isaac Moreno

Galilea Montijo sigue lidiando con los señalamientos que surgieron luego de anunciar su divorcio con Fernando Reina Iglesias, especialmente por comenzar a ser relacionada con el modelo español Isaac Moreno, con quien habría confirmado su noviazgo durante una transmisión del programa ‘Hoy’.

La famosa conductora se ha caracterizado por mantener en privado la mayor parte de su vida personal, es por ello que había intentado alejar los reflectores de su nuevo romance, pero las cámaras del programa de Televisa se infiltraron para dar la exclusiva.

Galilea Montijo e Isaac Moreno Instagram: @galileamontijo / @ipmoreno (Instagram: @galileamontijo / @ipmoreno)

¿Galilea Montijo confirma romance con Isaac Moreno?

‘Hoy’ tomó un espacio para revelar imágenes inéditas del encuentro que tuvo Galilea Montijo con Isaac Moreno en el Callejón del Beso en Guanajuato, mismo en el que fueron captados en un íntimo momento, por lo cual la presentadora habló al respecto.

“De la callejoneada terminamos en el Callejón del Beso y porque si no dicen que es de mala suerte, que hay que subirse al tercer escalón, ¿no es cierto? Y con quien vayas pues volteas y te das un beso. La jefa no se tomó la foto, pero bien que me la tomó a mí. Hay lugares para romancear”, señaló.

Tal parece que la revelación no tomó por sorpresa a Montijo, puesto que de manera indirecta confirmó que autorizó a la producción del programa para publicar la fotografía con el modelo, con el objetivo de apagar las polémicas que la persiguen no solo por el fin de su matrimonio, sino también por su relación con la publicación del libro de Anabel Hernández.