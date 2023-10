El eclipse solar traerá un golpe de mala suerte para estos 4 signos del zodiaco antes del 14 de octubre

Será este sábado 14 de octubre cuando ocurra un eclipse solar anular que recorrerá Norte, Centro y Sudamérica, y afectará a algunos signos del zodiaco.

Y no de la mejor manera sino de la peor, pues algunos signos sufrirán un golpe de mala suerte antes de este sábado.

Por eso para que estés alerta y tengas cuidado, te decimos cuáles son los signos que sufrirán con el también llamado “Anillo de fuego”.

Los signos del zodiaco que sufrirán un golpe de mala suerte antes del 14 de octubre por el eclipse solar

Acuario

Los nacidos bajo el signo Acuario deben andar con cuidado pues antes del sábado tendrán un golpe de mala suerte en el trabajo.

Las cosas no les saldrán como ellos esperan y en todo les irá mal, pero no durará para siempre, después del eclipse todo va a mejorar.

Géminis

A los geminianos también les irá muy mal en estos días previos al eclipse, no solo en el trabajo, también en lo personal, y hasta con su familia.

Deben estar preparados para el golpe de mala suerte que les viene, pues no serán días fáciles, pero no será nada que no puedan superar.

Virgo

Los nacidos bajo el signo de Virgo también deben tener mucho cuidado pues estos días antes del eclipse las cosas no les saldrán bien, y todo será culpa de las energías de este fenómeno.

Ni en el amor, ni en el trabajo, ni en casa les irá nada bien, así que deben estar preparados para lo que les viene.

Sagitario

Los del signo Sagitario también contarán con un golpe de mala suerte en estos días previos al sábado así que deben estar preparados.

Lo bueno es que no durará muchos días, y justo después del eclipse las energías y todo se manejarán a su favor.