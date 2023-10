3 películas para ver cuando te sientes perdido: te ayudarán sentirte mucho mejor

Todos alguna vez hemos atravesado etapas en la vida en la que nos sentimos perdidos, como si las oportunidades de la vida se nos hubiesen escapado o hubiéramos tomado el camino equivocado.

En esos momentos podemos pensar que somos incapaces de salir de ese estado y esperamos que suceda algo que nos haga tener claro qué deberíamos hacer con nuestras vidas y cómo al instante.

Por supuesto, aunque sepamos que se trata de un bache normal, también podemos sentirnos frustrados. En especial, si creemos estar solos en la confusión y los demás tienen todo controlado.

Durante estas luchas internas, una actividad que podemos hacer para sentirnos mejor y recibir una inyección de optimismo es ver películas reconfortantes sobre personajes que atraviesan las mismas batallas.

Tales historias no solo nos ayudan a saber que no somos los únicos un poco perdidos, también hacen parecer nuestros problemas más manejables y nos recuerdan que no es un periodo permanente.

Películas para ver en streaming si te sientes perdido

Así que, si últimamente te has sentido de esta forma, recopilamos tres películas que te ayudarán a apaciguar algunos de tus temores en esta época y se sentirán como un abrazo cálido a tu alma.

Cha Cha Real Smooth, ¡a bailar! (2022)

La cinta se centra en Andrew, un joven recién egresado de la universidad con poca claridad sobre lo que hará ahora. En medio de esta crisis, consigue trabajo como animador de fiestas de bar mitzvá.

Durante una de las celebraciones en las que trabajaba, conoce a una misteriosa mujer llamada Domino y a su hija, Lola, que es autista. A partir de entonces, forjan una amistad transformadora.

La comedia dramática aborda las relaciones de forma cuidadosa y captura bien la soledad pintada de posibilidades. Al final, te hará entender que poner orden en tu vida es un viaje más no tu final.

Se puede ver en AppleTV+.

C’mon C’mon: Siempre Adelante (2021)

El filme sigue a Johnny, un periodista que está dedicado a entrevistar a niños entrando en la adolescencia para un proyecto. Su vida da un giro cuando debe hacerse cargo de su sobrino, Jesse.

A medida que atraviesa por los altibajos, la felicidad y la frustración que se experimenta al cuidar a un niño, el protagonista adquiere una apreciación totalmente distinta del mundo y su vida cambia.

La trama es esencialmente una reflexión sobre cómo nos formamos los unos a los otros; en especial, por aquellos a quienes amamos. Sin duda, una historia conmovedora e ideal para ver si te sientes solo.

Se puede ver en HBO Max y Prime Video.

Frances Ha (2012)

El largometraje sigue a Frances Ha, una aspirante a bailarina de 27 años que busca su lugar en el mundo mientras lidia con su vida amorosa, estabilidad económica y relación con su mejor amiga.

Si estás en tus veintes y sientes que estás rezagado en diferentes aspectos de tu vida, mientras el resto de tus amigos parece manejar más eficaz y cómodamente la adultez, este filme te ayudará.

La historia es entretenida, enternecedora y, al final, se siente como un mimo para todos los que aún les cuesta aceptar algunos de los aspectos que conlleva el crecimiento.