¿Qué le pasó? Kate Middleton luce envejecida y le dicen que “su estilista la odia”

Desde que Kate Middleton cambió de look las críticas no han dejado de llegar para la princesa de Gales, pues aseveran que ahora luce “vieja” y no refleja ese estilo moderno y fresco que la caracterizó.

A sus 41 años, la esposa del príncipe William ha elegido por la sobriedad y el minimalismo en sus últimas apariciones públicas, lo que ha hecho que sus fans le pidan a gritos volver a cautivar con la feminidad que la distinguió en el pasado.

El look de Kate Middleton por el que le dicen que está envejecida

Segú Hola, esto sucedió a propósito del Día Mundial de la Salud Mental, con una visita a Factory Works en Birmingham, para participar en un panel de discusión.

En este evento, Kate Middleton apareció con pantalones largos y blusa negra, acompañada de un blazer amarillo que llamó la atención pues no suele lucir ese tono. Muchos consideraron que no le favorece, así como el flequillo corto y abierto que ahora presume con ondas.

“Su estilo era tan lindo, no sé qué pasó”, “Quieren hacerla lucir como una mujer mayor”, “Sé que ahora es la princesa de Gales, pero no hay necesidad de envejecerla”, “El fleco es un rotundo no... le suma años”, “Su estilista la odia, no hay más razones”, “Hay maneras más frescas y modernas de lucir elegantes”; fueron parte de los comentarios en internet.

Asimismo, es importante resaltar que el amarillo está asociado a la salud mental, especialmente en el Reino Unido, donde se han creado campañas alusivas a esto.

“Como generación, ustedes valoran y hablan más de la salud mental que cualquiera antes que la suya, algo que en verdad admiro y aplaudo”, fue parte del mensaje que el hijo de la princesa Diana y la propia Kate Middleton compartieron en la reunión, ignorando las críticas hacia su look.