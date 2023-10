Eugenio Derbez responde a críticas por entrevista con Adela Micha

Eugenio Derbez ha sido fuertemente criticado en los últimos días, puesto que usuarios de redes sociales revivieron la polémica entrevista que tuvo con Adela Micha, en la cual dio su opinión sobre el trabajo no remunerado de los jóvenes sin experiencia.

El actor mexicano es una de las celebridades más reconocidas a nivel internacional, mismo que se ha ganado el cariño del público desde su participación en la televisión; sin embargo, tal parece que un grupo de usuarios no concuerda con sus opiniones, en especial sobre las que emitió con la periodista.

“Les hablas a los jóvenes y les dices: Oye, necesito que me trabajes mis redes sociales, necesito alguien que me lleve mis redes sociales y tú te vez chavo y le sabes a las cosas, entonces quiero ver si trabajas conmigo. Responden: Si, claro que sí, ¿cuánto me van a pagar? No lo puedo creer, me enoja”, dijo.

"Eugenio Derbez":

Por las reacciones a sus comentarios en este video.

Eugenio Derbez responde a críticas

Puesto que las declaraciones tomaron fuerza en redes sociales, Derbez comenzó a ser atacado, es por ello que de inmediato respondió de manera cortante para explicar que sacaron de contexto su respuesta.

Otra vez queriendo sacar de contexto la entrevista con @Adela_Micha ... vean la respuesta completa.



Dejen de hacer chisme donde no hay. — Eugenio Derbez

En la entrevista completa con Adela Micha, el intérprete explicó que le interesa pagar por el trabajo de los jóvenes, pero su molestia radica en el interés inmediato que demuestran por el dinero; no obstante, muchos usuarios no perdonan sus palabras.

Eugenio Derbez El actor no ha sido perdonado por sus palabras. (Instagram: (@ederbez))

Eugenio Derbez se mantiene firme en sus opiniones, por lo cual muchos usuarios lo siguen señalando desde sus publicaciones en redes sociales, destacando que su carrera estuvo apoyada por la figura que representaba su madre en la industria del entretenimiento, considerando que intenta aprovecharse de la falta de experiencia en los jóvenes.