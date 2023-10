“Muchas gracias. No me interesa”, así fue el rechazo de Omar García Harfuch a Lucerito

Omar García Harfuch rechazó a Lucerito, no quiso trabajar con ella

Uno de los políticos que cada vez gana más reflectores, sobre todo de las miradas femeninas, es Omar Hamid García Harfuch de 41 años. El exjefe de la policía capitalina ahora es aspirante al gobierna de la Ciudad de México, pero más allá de todo es hijo de la actriz María Sorté.

Omar Hamid García Harfuch (Diego Simón Sánchez/Diego Simón Sánchez)

Sorté estuvo como invitada en canal de YouTube de Matilde Obregón, donde compartió que le hubiera gustado que su hijo se dedicara a otra cosa, pero que a pesar de esto, está convencida de la vocación de Omar. “Me hubiera gustado más que fuera actor que estar en lo que está”, compartió María.

Omar García Harfuch rechazó a Lucerito

La actriz también compartió que la productora Carla Estrada tuvo la intención de que García Harfuch actuara en uno de sus proyectos.

Aunque no reveló los detalles de cuál sería el proyecto, si dijo que sería junto a Lucerito. De hecho el ahora político sí llegó a Televisa pero con la única intención de declinar la propuesta.”Muchas gracias. No me interesa”, dijo Omar, según las palabras de su madre.

Lucero presume con orgullo sus arrugas a días de cumplir 54 y enamora con su belleza natural (Instagram: @luceromexico)

¿Qué estudió Omar García Harfuch?

Harfuch cuenta con una licenciatura en Derecho y Seguridad Pública. Asimismo tiene estudios en instituciones de Estados Unidos, entre ellos la Administración de Control de Drogas (DEA), la Academia Nacional del FBI, la Universidad de Harvard.