Brilló, pero por su ausencia: Frida Sofia es la primera eliminada de reality de baile y sin haber bailado

Este domingo se llevó a cabo la segunda gala de Mira Quién Baila La revancha, y fue un episodio bastante polémico debido a la primera celebridad eliminada.

Y es que la primera eliminada del reality de baile resultó ser Frida Sofía, la hija de Alejandra Guzmán, y no salió de una forma común, sino de la forma más escandalosa.

Por qué Frida Sofía fue la primera eliminada de Mira Quién Baila La Revancha

Frida Sofía resultó ser la primera eliminada de la competencia, sin ni siquiera haber bailado y fue justo por ello que quedó afuera del reality.

Y es que la única hija de Alejandra no se presentó a la gala, no bailó, por lo que los jueces y la producción del programa decidieron eliminarla.

“Al Frida Sofía no estar aquí esta noche, no haber bailado, es decir, no estar con nosotros automáticamente queda eliminada”, dijo Roselyn Sánchez, quien es jurado y una de las productoras del programa.

Por su parte, Chiquinquirá Delgado, presentadora, lamentó no poder ver a Frida en el baile que iba a hacer, pues la joven ya se perfilaba como una de las favoritas.

“Amigos ya ustedes la escucharon, pienso que ella es una persona muy fuerte, y la verdad que es una pena porque nos hubiera encantado ver a Frida Sofía en esa moto bailando un gran tema de Britney Spears, pero la realidad es que ella no llegó al estudio esta noche”, dijo la presentadora.

Qué dijo Frida Sofía sobre su ausencia del programa de este domingo

Aunque se desconoce la razón por la que la joven no se presentó, el programa Despierta América, reveló algunas posibles causas.

“Se rumora que habría ocurrido un incidente que detonó su salida, unos aseguran que ella habría estado en su camerino en estado inconveniente y otro que tuvo un ataque de pánico”, dijo el famoso programa.

A través de sus redes, Frida Sofía se dedicó a compartir algunos de sus mejores momentos en el concurso, mensajes sobre “paz y salud mental”, y agradeció a varios de sus compañeros.