Series coreanas que abandonarán Netflix en el otoño: debes comenzar a verlas este fin de semana

Uno de los aspectos por los que Netflix goza de una tremenda popularidad es por la amplia cantidad de series coreanas buenas que ofrece, tanto de producción original como de diferentes cadenas.

Todos los meses, la plataforma de transmisión procura agregar nuevos títulos hechos en Corea del Sur a su catálogo. No obstante, no todos los k-dramas se quedan para siempre en su biblioteca.

Te puede interesar: Octubre en Netflix: 3 dramas coreanos que te enamorarán y no puedes dejar de ver

Al igual que otros proyectos, las producciones surcoreanas que están bajo acuerdos de licencia deben marcharse una vez que se cumpla el plazo para estar en el popular servicio digital.

A causa de eso, durante el otoño en curso, al menos un par de series coreanas serán borradas del vasto repertorio de contenido del gigante del streaming para sus suscriptores en Latinoamérica.

K-dramas que debes ver antes que los borren de Netflix en otoño

Por esto, a continuación, recopilamos dos k-dramas que serán borrados de Netflix esta temporada para que no pierdas la oportunidad de verlos si aún no lo has hecho o volver a mirarlos.

Another Miss Oh (2016)

Si esta comedia romántica ha estado en tu lista, pero nunca la has visto, debes correr porque los 18 episodios de la trama encabezada por Seo Hyun-jin, Eric Moon y Jeon Hye-bin se van este mes.

Sinopsis: Un director de sonido comienza a tener visiones del futuro de otra persona y termina involucrándose en la vida de dos mujeres que, casualmente, tienen el mismo nombre.

Último día para ver en Netflix: 30 de octubre

Voz 2 (2018)

Los actores Lee Ha-na, Lee Jin-uk y Jang Hyuk protagonizan este thriller dramático con 12 episodios que seguramente verás de un tirón por su adictiva trama y el talento de sus estrellas principales.

Sinopsis: Un diestro detective cuya esposa muere a manos de un asesino en serie forma equipo con una policía novata, una analista de voz que a su vez afronta la muerte de su padre.