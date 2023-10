Esto es lo que piensa la exsuegra de Shakira sobre Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha sido una de las más sonadas de este año, destacando que las redes sociales se han llenado de críticas hacia el futbolista, pues, presuntamente, le fue infiel a la cantante con su nueva novia Clara Chía.

Ahora se dio a conocer qué es lo que opina la mamá del integrante del Barcelona sobre la joven que le robó el corazón a su hijo.

La opinión de la exsuegra de Shakira sobre Clara Chía

De acuerdo con información revelada por el periodista Jorfi Martín, la cantante colombiana y su exsuegra se encontraron en un evento deportivo de los hijos de la pareja.

Lo que más llamó la atención fue la reacción de ambas al verse.

De acuerdo a lo que mencionó el reportero, al parecer la madre de Gerard Piqué le comentó a la colombiana, que Clara Chía Martí es “más educada y cariñosa”.

Según informan, la artista se incomodó durante el partido de béisbol de sus hijos, cuando tuvo que encontrarse con Gerard Piqué y su madre.

Aunque ella también estuvo acompañada de su progenitora, Nidia del Carmen Ripoll.

¿Shakira se lleva mal con su exsuegra?

Según lo que dio a conocer Martín, a pesar de que la colombiana no tomó bien el comentario sobre la nueva novia de su ex, no le quedó de otra que socializar con la abuela de sus hijos.

Así fue como lograron conversar de forma breve.

¿Qué significado tienen las palabras de la exsuegra de Shakira?

Aunque la intérprete de “La Tortura” no habría tomado bien este comentario, se pudo interpretar de dos formas.

Y es que, para la prensa española esto puede ser tomado de dos maneras: la primera para dejar tranquila a la también empresaria, dándole a entender que es una buena persona, pese a cómo se dio la relación con Gerard Piqué, o para restregárselo, ya que sería una comparación entre ambas.