Carla Bruni rompe el silencio con un emotivo testimonio sobre su lucha contra el cáncer de mama

Carla Bruni habla por primera vez de su experiencia con el cáncer de mama. La actriz, modelo y exprimera dama de Francia rompe el silencio para ofrecer un emotivo testimonio desde que fue diagnosticada con la enfermedad, en el 2019.

El décimo mes del año significa la llegada de octubre rosa, un mes en el que se promueven luchas contra el cáncer de mama, desde la prevención, con campañas informativas, hasta su cuidado una vez que se haya diagnosticado.

Por este motivo, Carla Bruni decide hablar de su experiencia cuatro años después de que fue diagnosticada. De acuerdo con una reseña de la revista Quien, la esposa de Nicolas Sarkozy hizo un video que compartió con sus seguidores, a través de su cuenta de Instagram.

“Tuve suerte: mi cáncer aún no era agresivo. ¿Por qué no era agresivo? Porque todos los años, en la misma fecha, me hago una mamografía. Si no me la hubiera hecho todos los años, hoy no tendría el pecho izquierdo”, dijo Carla Bruni por medio de unas pancartas blancas con letras negras, en el posteo que comparte en sus redes sociales.

Bruni está sentada en un banquete y de fondo tiene una pared en la que aparecen fotos que arman un collage de los que han sido los momentos que mayor alegría le han traído a su vida. “Hagan sus mamografías. No abandonen sus vidas”, escribe en el pie del post.

“Si hago este post, no es para dar detalles de mi salud. Eso me repugna y dudé durante mucho tiempo antes de hablar. No, si hago este post hoy es para darles un único mensaje. Pero es un mensaje fundamental para todas las mujeres que lean esto: háganse mamografías todos los años”, añadió.