Una historia de amor y aceptación: Cómo Wendy Guevara ayudó a una madre a reconciliarse con su hijo homosexual

Desde el momento en que ganó ‘La Casa de los Famosos’, Wendy Guevara se ha convertido en una de las personas más seguidas en sus redes sociales, por lo que muchas personas se mantienen pendientes de saber lo que hace, a donde va o si tiene algún en Vivo para poder interactuar con ella.

Sin embargo, lo que esta nunca pensó es que su influencia fuera más allá tras ser la primera trans en ganar un reality show, hasta el punto de ayudar a reconciliar a una madre con su hijo gay, pues para nadie es un secreto que la joven de 30 años se ha convertido en un símbolo de la comunidad LGBT+.

Wendy Guevara ayuda a que una madre se reconcilié con su hijo homosexual

Sucede que, durante una entrevista realizada por el diario Milenio, Wendy Guevara confesó que tras su participación en ‘La Casa de los Famosos’, recibe más mensajes de apoyo y agradecimiento en redes sociales, pero que hubo uno en particular que llamó su atención, se trata de una señora que le escribió para comentarle que logró reconciliarse con su hijo gay al ver la manera en que esta se desenvolvía en la televisión y se mostraba de una manera muy auténtica.

“Me dicen señoras, Wendy vi el reality, vi después tus videos, tus canales de YouTube y sabes qué, no le hablaba a mi hijo porque me dijo que era gay y lo corrí de la casa desde hace muchos años, pero vi que eres feliz y a pesar de ser trans eres una persona muy normal. Gracias a ti lo volví a buscar y ahora vive conmigo”, afirmó Guevara.

Asimismo, también comentó que a pesar de que en la mayoría de las ocasiones se ve feliz, no muchas veces es así, ya que también ha tenido sus momentos de debilidad. “No solo se trata de hacer reír, no somos payasos. También somos personas que amamos y lloramos”, finalizó diciendo la ganadora de ‘La Casa de los Famosos’.