MOPD Tipo 1 la enfermedad que se llevó el hijo de Verónica Alejandra: “Vino a este mundo a dejar un mensaje”

Verónica Alejandra, quien fue conductora de Venga La Alegría, está pasando uno de los momentos más difíciles de su vida, la pérdida de su pequeño hijo de 8 años; Juan José.

En sus redes sociales la conductora de televisión hizo un escrito para compartir con sus seguidores la triste noticia que embarga a toda la familia.

“A todos los seguidores y amigos de Pollis, queremos compartirles con tristeza que nuestro angelito fue llamado por Dios el jueves 28 de septiembre; sentimos un vacío que solo el tiempo nos ayudará a entender y aceptar. Pollis cumplió su misión, ahora le toca descansar y gozar de la felicidad eterna, está corriendo en la guardería del cielo, jugando con todos sus amiguitos y desde allá arriba cuidará de todos los que acá en tierra rezaron y estuvieron pendientes de él”, escribió la profesional que cuenta con más de 300 mil seguidores.

Para Verónica ha sido un camino muy difícil de recorrer, su hijo luchó hasta el final con una condición denominada MOPD Tipo 1 que significa enanismo primordial osteodisplásico microcéfalico.

Una enfermedad que no le permitió crecer

La comunicadora explicó hace algún tiempo en su canal de Youtube que la enfermedad hacía que sus huesos “no se unieran” y que tampoco “crecieran mucho”.

Según el portal Medline, MOPD Tipo 1 “es un síndrome caracterizado por la presencia de restricción del crecimiento intrauterino, deficiencia del crecimiento postnatal, microcefalia y un fenotipo similar al síndrome Seckel1″.

La condición de enanismo primordial tiene varias subclasificaciones y, quienes lo padecen pueden morir a los pocos años o llegar a la edad adulta. Eso sí, su estatura nunca será mayor a la de un niño pequeño.

Este síndrome se da cuando dos personas que tienen el gen de forma recesiva tienen un bebé. Su causa, está en la mutación especifica de ciertos genes encargados de la división celular y separación de cromosomas.

“Se me acabó el mundo”

Verónica al enterarse hace 8 años de la condición de su hijo dijo: “Se me acabó el mundo, siempre me había preparado para cosas difíciles, que era una mujer muy valiente y se me vinieron abajo todas mis creencias”.

Aun así, Verónica decidió luchar junto a su pequeño y año tras año, Juan José tuvo avances, incluso fue a una escuela especial pese a todos los pronósticos médicos. Pero este pasado jueves 28 de septiembre ocurrió el desenlace y “Pollito”, como lo llamaban sus padres, se convirtió en un angelito.

“Vino a este mundo a dejar un mensaje muy claro, a que su legado fuera escuchado y a que todos los seres humanos entendamos de alguna manera lo afortunados que somos por poder respirar, vivir y gozar de la vida. Pollis, desde que llegó a este mundo, no dejó de luchar un solo segundo por poder vivir, por poder respirar”, destacó en Instagram la exconductora de TV Azteca.

También enfrentó el Síndrome de Roifman

El niño también tenía el Síndrome de Roifman, una enfermedad rara que afecta el crecimiento, desarrollo y el sistema inmunitario.

Se caracteriza por un retraso del crecimiento pre- y postnatal, hipotonía, discapacidad intelectual de leve a moderada, distrofia retiniana, displasia espondiloepifisaria y anomalías esqueléticas.

Es causado por una mutación en el gen ROR2. Este gen codifica para un receptor nuclear que desempeña un papel importante en el desarrollo y la función del sistema inmunitario.

“Nuestra misión será que si dura 5 meses o unos años lo haremos el niño más feliz del mundo y de eso nos agarramos para ser felices y positivos”, dijo Verónica cuando recibió la noticia de la enfermedad de su hijo, donde los médicos le aseguraban que máximo viviría un año y Juan llegó a los 8 años. “Los médicos cuando cumplió 4 años me dijeron que él (Juan) está escribiendo el libro de la enfermedad”.

La conductora compartió que los próximos días harán una misa para despedir a su hijo. A esta ceremonia podrá ingresar cualquier persona que desee acompañarla a ella y su familia.

“Pollis se fue, pero su legado se queda. En estos días celebraremos una misa especial y les avisaremos para celebrar juntos. Los amamos con todo nuestro corazón y aquí seguiremos juntos por siempre. Gracias familia”, concluyó.