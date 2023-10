Robert Pattinson abre su corazón y comparte su mayor miedo

Robert Pattison es uno de los actores más reconocidos del cine tras su participación en la saga ‘Crepúsculo’, la película de vampiros que se basa en el libro de Stephanie Meyer, en donde se muestra desde otro punto de vista la historia de una familia de vampiros que desde hace mucho tiempo vive escondiéndose en el mundo humano, tratando de no hacerles daño y optando por otras opciones para poder alimentarse.

Sin embargo, a pesar de la fama que pudo traerle esta y otras cintas como ‘El Faro’, ‘Recuérdame’, ‘Tenet’, entre otras; el actor asegura que aún mantiene el miedo de ser humillado luego de darle vida a algún personaje.

“Tengo un miedo muy, muy profundo a la humillación, además, sabes que depende de ti. Puedes decir que es un guion de mierda o que el director es un idiota o bla, bla, bla, pero al final del día, a nadie le importarán las razones”, aseguró durante una entrevista realizada por el comediante Jordan Firstman, agregando además que la responsabilidad de interpretar un personaje reca más en el actor y que, pese a todo el esfuerzo que se haga, el público de igual manera va a hablar.

“Tú eres el que todos van a decir que es tonto. Y la gran mayoría de la gente dirá que eres un tonto incluso cuando lo hiciste lo mejor que pudiste”, dijo.

Por otro lado, Pattison confesó que el haberse ganado un lugar dentro de Hollywood es algo que le ha causado demasiado estrés. “Constantemente pienso que vas a pasar la gran mayor parte de tu vida desempleado y desesperado, sintiéndote como un fracaso total. Creo que así es la vida. Siento que estás específicamente en un máximo la mayor parte del tiempo que haces un trabajo y estás empleado durante tres meses. Eso es lo más estresante del mundo”.

Robert Pattison y su amor por el cine independiente

En medio de la entrevista, Robert Pattison además de abrir su corazón para expresar sus temores, también dio a conocer lo mucho que le gusta el cine independiente, pero que de igual forma es un poco complejo debido al casi nulo apoyo comercial que se observa en algunas ocasiones.

“El problema que encontré fue que, por mucho que me encantaran las películas independientes que estaba haciendo, nadie las ve, y es algo aterrador, porque no sé qué tan viable es esto para una carrera. … No sé cuántas personas hay realmente en la industria que estén dispuestas a respaldarlo sin ninguna viabilidad comercial alguna”, señaló.