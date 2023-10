Kendall Jenner y sus motivos para no ser madre nos enseña a no seguir lo que impone la sociedad

Kendall Jenner se ha encargado de romper tradiciones dentro de su familia alejándose un poco del estilo de vida que han decidido llevar sus hermanas: Kourtney, Kim, Kloé y Kylie quienes han tenido hijos desde temprana edad y en abundancia.

La modelo de 27 años se ha enfocado en su crecimiento profesional y aunque ha tenido distintas relaciones amorosas con personajes reconocidos en varias oportunidades ha conversado sobre sus razones para no tener hijos.

Durante el estreno de la cuarta temporada de The Kardashians, Kendall habló sobre la lucha que ha tenido en los últimos años con la ansiedad, la cual es una de las razones que también la ha hecho reconsiderar algunas facetas de su vida, como es la maternidad.

Kendall Jenner y sus razones para no tener hijos

Kendall Jenner se ha despojado de los prejuicios que ha mantenido al sociedad con respecto a la edad y obligación de tener hijos, y aunque sus hermanas han decidido tener varios hijos, ella ha decidido priorizar su salud mental.

Durante una conversación con el ex de Kourtney Kardashian, Scott Disick, él aprovechó para preguntarle sobre sus ansiedad y ella reveló que sigue sufriendo de episodios.

“Sí, he estado muy mal últimamente. Es una de las razones por las que realmente tengo miedo de tener hijos”, sostuvo.

Recordemos que en 2022 la modelo explicó durante entrevista para Vogue que ha “luchado” con la ansiedad durante años y que “puede tener días buenos y malos”.

Pese a que la hermana de las Kardashian se niega a tener hijos, no sucede lo mismo con as relaciones, pues menciona que aunque no las busqué siempre llega a estar en una.

“Soy la peor persona soltera de la historia, porque no voy a salir. No estoy explorando nada. Simplemente me siento en casa… Pero lo que sea. No persigo, atraigo… También soy muy buena siendo independiente. Tampoco es algo que esté buscando. Creo que me encuentro en relaciones “, aseguró.

Actualmente, Kendall ha sido vinculada con Bad Bunny con quien se le ha visto salir en distintas oportunidades ya sea en cenas románticas o eventos deportivos.

Bad Bunny y Kendall Jenner la semana pasada en un restaurante en Lago de Como. 🇮🇹 pic.twitter.com/91FgJiPy7B — Bunny’s Network (@badbunnynetwork) September 30, 2023

Otro de los grandes motivos que la ha llevado a alejarse de la idea de tener hijos es tras ver todo lo que pasó su hermana menor Kylie durante sus dos embarazos.

“Este es definitivamente un momento masivo de control de la natalidad para mí ... Es mucho”, sostuvo.

Sin embargo, no descarta el convertirse en madre, solo que prefiere no apresurar y esperar el momento adecuado para ella.

“Estoy emocionada por ese momento de mi vida. Solo sé que no es ahora”, dijo a la revista WSJ.