Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal reaparecen tras polémica de infidelidad

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal se han mantenido lejos de las redes sociales y reflectores, puesto que una infidelidad marcó las relaciones que cada uno tenía con sus exparejas; no obstante, los actores reaparecieron para celebrar la graduación de su hijo mayor, Santiago.

La polémica estalló hace unas semanas luego de que Cachero y Mendizábal revelaron que terminaron sus relaciones por una infidelidad entre sus exparejas Adianez Hernández y Augusto Bravo, por lo cual han sido cuestionados y señalados por diversas personalidades.

Rodrigo Cachero / Adianez Hernández La pareja tuvo dos hijos y un matrimonio de 11 años. (Instagram: (@rocachero) / (@adianezhzr))

Rodrigo Cachero y Larisa Mendizábal reaparecen

A pesar del momento personal por el que atraviesan los actores, ambos demostraron que no existe ningún tipo de enemistad o rencor, puesto que intentan mantener una buena relación por el bienestar de sus hijos.

A través de Instagram, Mendizábal publicó fotografías del momento que compartió con Rodrigo y su hijo, a quien dedicó un emotivo mensaje por su nuevo logro académico.

“Me siento orgullosa por tus logros, por haberte graduado de una segunda carrera. Pero lo que me conmueve y llena mi alma y corazón es que ayer, cada compañero tuyo, papá y mamá de compañeros, maestros, secretarias, directores y personal que se me acercaron, fue para decirme cuánto te aman por el increíble ser humano que eres”.

Rodrigo Cachero rompe el silencio sobre infidelidad en su matrimonio

Al inicio de la polémica surgieron diversas referencias sobre el final de la relación entre Shakira y Piqué, no obstante, los seguidores de la pareja insistían que se trataba de una causalidad, pero luego de varios días, Rodrigo Cachero confirmó que una infidelidad terminó con su matrimonio.

Rodrigo Cachero y Adianez Hernández Instagram: @rocachero (Instagram: @rocachero)

Desde su cuenta de Instagram el actor confesó que el proceso de su divorcio ha sido bastante tormentoso, no obstante, aclaró que se encuentra tranquilo por el amor que brindó durante su matrimonio con la actriz, destacando que no estaba dispuesto a aceptar el engaño y la infidelidad.

“Todo este proceso de mi divorcio me está rebasando. Todo ha sido sorpresivo y muy doloroso. Yo estoy con mi alma tranquila. Siempre he mantenido una línea de vida basada en el respeto, cariño y cordialidad hacia cualquiera; y en el caso de mi pareja siempre he intentado dar la mejor versión de mi con mi amor incondicional. Yo comulgo con la lealtad, la fidelidad y la comunicación, por lo que el conflicto, el engaño y la mentira son elementos con los que no puedo convivir”.