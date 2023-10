‘¿Dónde están los ladrones?’: ¿En que se inspiró Shakira para escribir esta canción?

Han pasado 25 años desde el momento en el que Shakira lanzó su cuarto álbum de estudio, el cual se titula ‘¿Dónde están los ladrones?’, pero lo que nunca se imaginó es que sería la producción que la lanzó a la fama, pues cada uno de sus temas musicales hacía una mezcla entre nostalgia y alegría, contagiando con sus letras e increíbles bailes.

Sin embargo, realizar este trabajo no fue nada fácil, puesto que detrás del mismo se esconde una historia que muy pocos sabían, y es que, durante su paso por el aeropuerto de Bogotá, le robaron una maleta en donde contenía varias canciones escritas, las cuáles publicaría en ese mismo año, así que esto conllevó a que la artista empezara desde cero.

“Cuando estaba en un aeropuerto me robaron una maleta y en una de esas maletas estaban mis canciones y no tenía copia, no me acordaba de nada, fue traumático. Estaba a punto de empezar este nuevo álbum (...) estaban todas las canciones sin corregir”, confesó la cantante colombiana durante una entrevista realizada en MTV en el año 1998, en ese entonces, Shakira utilizaba sus populares trenzas y tenía el cabello pintado de varios colores.

Todo esto fue un tanto traumático para Shakira, pues “los ladrones nunca aparecieron, ni las canciones tampoco”, es decir, que todo el trabajo realizado en nueve meses nunca pudo ver la luz pública, lo que se le hizo algo complicado a la artista para su carrera.

Sin embargo, a pesar de las adversidades, esta logró salir adelante, pues tomó de inspiración lo ocurrido para sacar uno de los álbumes más populares de su carrera, lanzándola directamente a la fama a nivel mundial, pues en ese momento la cantante era reconocida solo en Latinoamérica.

“Un momento notable en mi carrera desde que debuté mundialmente con ‘Dónde están los ladrones’, es haber cantado en tres copas del mundo, haber participado en un Super Bowl y haber debutado en el Top 10 de Billboard ¡después de más de 30 años!”, dijo Shakira al blog For The Récord de Spotify.