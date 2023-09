Verónica Castro no estaría muy feliz con la noticia de volver a ser abuela ¿cuál es la razón?

Parece que en Argentina le ha ido muy bien al cantante Cristian Castro, al punto de que, presuntamente, encargó a la cigüeña, y estaría esperando a su cuarto hijo. El artista mexicano se mudó a la capital, Buenos Aries, para estar con su actual novia Maite Barra, una argentina, de quien se sabe poco, ya que se mantiene alejada de los focos de las cámaras.

El amor entre ellos dio sus frutos, según lo que le indicó Guillermo Barrios, un periodista del país sureño, a Gustavo Adolfo Infante, conductor de De Primera Mano, en México. Un informante fidedigno le reveló que Maite tendría unos dos meses de gestación, por lo que el intérprete de “Por amarte así” sería padre por cuarta vez en abril de 2024.

Además, aseguran que Cristian está supremamente enamorado y se comprometió en matrimonio con Barra en julio, con quien ya tiene unos dos años de relación. La mujer de unos 30 años y el artista de 48 años, se presume que se conocieron cuando él trabajaba con Marcelo Tinelli en Argentina.

Una abuela disgustada

Con este bebé en camino, serían cuatro los nietos que tendrá la actriz Verónica Castro, algo que, al parecer no la tiene muy contenta. Así lo afirmó el mismo periodista: “Estamos un poco confundidos porque la realidad es que Cristian es bastante picaflor, no le va a gustar nada a Verónica, pero Cristian no para un segundo. Estuvimos recopilando información y fotografías de sus ultimas novias y hay tantas, eso hay que decirlo, hay muchas chicas, entonces no sabemos quién es Maite, si ustedes la tienen sería genial porque nosotros estamos confundidos”.

Parece que los Castro tienen un gusto predilecto por las argentinas, ya que su hermano Michel está casado con una mujer del país austral, mientras que él tuvo a sus dos hijos mayores con la abogada argentina Valeria Liberman, con quien se casó.

En el 2005 nació Simone Candy, quien ya tiene 18 años; y luego tuvieron Mikhail Zaratustra en el 2007. Posteriormente a su divorcio, Cristian se casó nuevamente, esta vez con la colombiana Paula Erazo, quien lo convirtió en padre por tercera vez en el 2015.

Quizá esta es la oportunidad que tendrá Verónica para ser “una abuela de verdad”, pues ella misma ha denunciado que no ha podido disfrutar de sus nietos a sus 70 años, ya que no tiene ninguna comunicación con ellos, os mayores: “Los vi una vez, costó mucho dinero y nada más. Me da mucha pena, no quisiera hablar mal de una mujer que tiene dos criaturas que son parte de mi familia, pero sí fue una pésima pareja, nunca la quise”.

Lo que sí es cierto es que sí está ansiosa por darles “un poquito de cariño, de amor, y de respeto y de ternura”.