Los integrantes de Yahritza y su Esencia atraviesan por uno de los momentos más controversiales de su carrera, ya que después de sus declaraciones sobre México y su comida comenzaron a ser señalados fuertemente, por lo cual decidieron hacer ciertas aclaraciones sobre un polémico video.

La entrevista que casi termina con la carrera de los jóvenes artistas ocurrió hace meses mientras se encontraban promocionando un tema, no obstante, después se volvió viral en redes sociales por las declaraciones que hicieron sobre la comida mexicana.

“Pues a mí la neta no me gusta la comida aquí, me gusta más de donde vivimos, allá en Washington le dan un sazón que sí pica y sabe bueno”, dijo Armando.

Yahritza y su Esencia reviven sus polémicas declaraciones

Como parte de una nueva entrega del podcast ‘Doble G’ los hermanos Martínez asistieron para hablar del rumbo que tomarán en su carrera, tomando en cuenta el rechazo que enfrentan del público, es por ello que aprovecharon para hacer ciertas aclaraciones.

“Extrañaba la comida de mi mamá y por eso dije en esa entrevista que prefería la comida de Washington, pero refiriéndome a la comida de mi mamá. En el pueblo donde vivimos, en Yakima, hay mucha gente que vende birria y sí está buena, pero no me refería a eso de Washington, en eso de la comida me refería a la de mi mamá”, aseguró Armando.

El hermano mayor de Yahritza recalcó que su intención nunca fue quitarle valor a la comida mexicana, puesto que simplemente intentaba referirse al sazón de su mamá y del lugar en el que creció.

Pese a que los miembros de Yaharitza y su Esencia han emitido disculpas públicas para intentar limpiar su imagen, el público mexicano sigue señalándolos por sus declaraciones.