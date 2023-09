¿Problemas en el clan Kardashian? Kourtney dice que “su felicidad llega” cuando se aleja de Kim

Las hermanas Kardashian están de vuelta. Este jueves 28 de septiembre se estrenó la cuarta temporada de su programa de realidad, en el que las influencers ventilaron las rivalidades que existen entre ellas. Kourtney, la mayor del clan, no calló más y le cantó todas sus verdades a Kim, quien se sorprendió y trató de desmentirla.

Una llamada de Kim bastó para que Kourtney soltara todos sus sentimientos. El drama entre las dos comenzó cuando la ex de Kanye le pidió que la acompañara a Italia para conversar sobre los negocios a los que llegó con la casa de moda Dolce & Gabbana. Esto reavivó su furia, ya que tiempo atrás le había reprochado a Kim que hiciera una campaña con esta marca justo después de su boda con el músico Travis Barker, en el 2022, lo que ocasionó una gran fricción entre ambas.

En esa oportunidad, Dolce & Gabbana patrocinó el enlace y vistió a todos los invitados y a los novios. Unos seis meses más tarde, Kim aceptó dirigir la campaña de la compañía de ropa de lujo, algo que lo tomó muy mal Kourtney, pues consideró que su hermana solo buscaba figurar y opacarla. Se pensó que esta rencilla quedó saldada, pero no fue así y todo se ventiló este jueves.

“No soportas que otra persona sea el centro de atención. Viniste a mi boda, no podías estar feliz, te quejaste desde el segundo en que llegaste hasta el segundo en que te fuiste. No podías estar feliz por mí, no podías estar feliz de que yo fuera el centro de atención”, espetó Kourtney en la llamada telefónica.

“Bruja”, narcisista”, “ególatra” y “egoísta” fueron los calificativos que usó la hija mayor de Kris Jenner para su hermana menor. En tanto, Kim se defendió y la instó a que se revise espiritualmente para que descubra por qué detesta tanto a la familia: “Nos odias. (...) Eres una persona diferente. Todos hablamos de eso”. Tras preguntarle si era feliz, Kourtney le soltó una lapidaria frase: “Sí, pero no cuando estoy al teléfono contigo. Tengo una vida feliz y esa felicidad llega cuando me alejo de ustedes, carajo. Específicamente de ti”.

Pero, la esposa del baterista de Blik-182 le contestó: “Porque ya no los necesito”. Lo que más le indignó fue cuando la CEO de SKKN, metió en el saco a sus pequeños: “Tus hijos han estado recurriendo a mí para contarme sus problemas, y están preocupados, así que...”, por lo que llorando le respondió: “¿Eso es útil? Es como agregarlos a una pelea para tener un lado, ¿eres tú, mis amigos, mis hijos y todos contra mí? Es como, eres sólo una maldita bruja y yo te odio”.

Kourtney afirmó que está harta de los comentarios hirientes que se dicen todos los integrante de la familia: “Es algo en lo que estoy trabajando duro en terapia para cambiar y cuando me recuerdan ese tipo de cosas, es realmente hiriente. ¿Por qué mi familia me trata de esa manera?”.