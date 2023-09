Novio de Martha Higareda confirma con respetuoso acto que los caballeros aún existen ¿qué hizo?

El 9 de septiembre será una de las fechas más inolvidables para la actriz Martha Higareda. Su novio Lewis Howes le pidió matrimonio en uno de sus shows, frente a toda su familia y al público. La estrella le contó a Yordi Rosado en su podcast “De Todo Un Mucho” los detalles de cómo fue el proceso que vivió del empresario estadounidense para dar el gran paso.

El amor entre ellos surgió en el 2021 y desde entonces son inseparables. El gran momento de ellos se viralizo rápidamente en las redes sociales. La emoción de ambos era evidente. Entre lágrimas, Martha contó: “Todo fue como en cámara lenta, como una película. Sentí que se me abrió el corazón de felicidad de una manera muy muy grande”.

Continuó: “Sentí una felicidad y una confirmación muy hermosa de todo lo que venimos construyendo desde hace tiempo. (Dije para mí) ‘Eres tú y, aunque me llevó tanto tiempo conocer, ¡qué bonito que hoy estamos frente a frente viviendo este momento de agradecimiento, mezclado con una alegría de vivir y un amor inmenso!”.

Afirmó que solo no recuerda nada de lo que pasaba a su alrededor mientras él estaba arrodillado frente a ella: “Yo no vi el anillo, solo vi su cara. No me acuerdo de nada más, de voltear a ver a la gente a nuestras familias y verlos llorando. Después de que vimos el video es que nos dimos cuenta de que la gente estaba gritando”.

Los caballeros existen y Lewis es uno de ellos

Martha le reveló a Yordi que en su familia solo su padre sabía lo que iba a suceder, pues tiempo atrás el mismo Lewis le pidió permiso para casarse con ella, pero le hizo jurar que quedaría como secreteo entre ambos. Rosado se conmovió hasta las lágrimas cuando ella contó el momento en el que su novio habló con su papá.

“Lewis se orilló, ahí debajo de un árbol y le dijo a mi papá: “Señor quiero hacerle una pregunta”, y empezó a hablarle en español. quiero que usted me diga si usted cree que si hay algún inconveniente o algo que usted vea con su hija, porque sé que usted la quiere con toda el alma, y si usted ve algo que yo tenga que le haga ruido, que sea una bandera roja para yo estar con ella, ¿me lo puede decir?”, le dijo como todo un caballero a su suegro.

Él contestó: “No, para nada. Al contrario, yo creo que ustedes dos son muy compatibles, tiene una forma de pensar parecidísimas, tienen valores idénticos, son aventureros”, por lo que el novio de la estrella de novelas le preguntó: “Bueno, quisiera yo preguntarle si usted me da su bendición, porque le quiero pedir matrimonio a su hija”.

Martha contó que los dos hombres que más ama lloraron de felicidad y acotó: “Como dice Lewis: ‘Un hombre de verdad sí se permiso a sí mismo para llorar y sentir’. Entonces mi papá le dio la bendición esto ocurrió cerca de mi cumpleaños. (...) La joyera voló y le entregó el anillo dos horas antes de que me lo diera”. La pareja hasta ahora no ha indicado una posible fecha de su boda.