¿No es ‘suficientemente latina’? Jenna Ortega recibe crueles críticas y tiktoker sale en su defensa

Anya Taylor-Joy se volvió tendencia tras presentar oficialmente a su marido Malcolm McRae durante la Semana de la Moda en París. La estrella argentina es conocida por mantener su vida personal en lo más privado, incluida su vida amorosa. Sin embargo, finalmente ha confirmado su matrimonio y lo hizo de la forma más épica: frente a Jenna Ortega, Rosalía y Rachel Ziegler.

Las cuatro mujeres han dado mucho de qué hablar en el mundo del espectáculo por sus raíces, aunque ciertamente Jenna Ortega y Rachel han sido blanco de las críticas más crueles por “no ser suficientemente latinas”.

Los señalamientos en redes estallaron justo cuando Anya Taylor Joy, Jenna, Rosalía y Rachel fueron captadas sentadas una al lado de la otra en una de las pasarelas del Fashion Show. En un momento, la estrella de Gambito de Gama se volteó hacia donde estaba Malcolm para decirles a sus colegas “mi marido”.

En los videos que circularon en redes sociales se puede ver a Rosalía extenderle la mano diciendo “Hola, qué tal. Encantada” en español, mientras que Jenna sólo sonríe y se presenta en inglés, algo que fue muy criticado ya que según internautas, “no es posible que ni siquiera pueda comunicarse en español pese a tener raíces latinas”.

¿Jenna Ortega no es suficientemente latina?

Es terrible estar señalando a las personas según su origen y definir si son “dignas” o no de ello pero este es el contexto de Jenna Ortega: nació el 27 de septiembre de 2002 en Coachella Valley, California, y es la menor de cuatro hermanos. La familia Jenna Ortega es de ascendencia puertorriqueña y mexicana, lo cual ha desempeñado un papel fundamental en la configuración de su vida y sus valores. Sus padres le inculcaron una sólida ética de trabajo y un profundo sentido de orgullo cultural.

Eso sí, en varias ocasiones ha hecho pensar a los fans que no habla español, algo que fue cespecialmente tras su participación en la serie Wednesday, donde el personaje tiene algunas líneas en español, las cuales la actriz no pronuncia bien.

Jenna Ortega La actriz ha dicho en varias ocasiones lo orgullosa que está de sus raíces latinas (Instagram)

En 2016, Jenna escribió un artículo para el portal PopSugar titulado “Estoy muy orgullosa de donde vengo”. En este, ella meciona que es 75 por ciento mexicana y 25 por ciento puertorriqueña y prosigue a contar la historia de su familia.

“Mi bisabuela por parte de mi madre emigró de un pequeño rancho cerca de Sinaloa, México. Llegó a los Estados Unidos como inmigrante ilegal con la esperanza de darles una vida mejor a sus cuatro hijas. Ella quería que hablaran inglés perfecto, para que no llamaran la atención y no fueran deportados, por lo que fueron a escuelas de habla inglesa y solo se les permitió hablar inglés con ella, para que ella pudiera aprender el idioma mientras intentaba conseguir sus papeles. El padre de mi mamá nació en Puerto Rico, se mudó a Nueva York con su familia cuando era un bebé y luego se mudó a California durante sus años de escuela secundaria”, se lee.

Es momento de dejar de dejar en paz a Jenna Ortega

A veces, las críticas más crueles provienen de nuestras propias comunidades. Un muy buen ejemplo de ello es la reacción que recibió Jenna Ortega después de que un vídeo de ella intentando hablar español durante una entrevista se volviera viral y alcanzara más de 10 millones de visitas en TikTok.

En el video, se le pide a Ortega que invite en español a la gente a ver Wednesday en Netflix pero le cuesta encontrar las palabras correctas. Esto resultó en que muchos fanáticos expresaran descaradamente que Ortega ni siquiera debería ser considerada latina si no habla español.

Ahora, tras la oleada de críticas por los videos del Fashion Show, una tiktoker salió en defensa de la actriz explicando lo difícil que es tener ciertas raíces y no ser bilingües pues muchas veces no depende de ti sino de la educación que recibas en casa sobre tu lengua materna. Asímismo señala que es injusto que se determine qué tan latina es una latina o no.