Cazzu reapareció tras tener a su hija y muestra penoso momento con Jessica Alba: dicen que luce espectacular

Fue el pasado 14 de septiembre cuando Cazzu y Nodal recibieron a su hija y lo anunciaron en sus redes con una emotiva foto en la que se ven las manos de los tres.

Desde ese entonces, han estado un poco desconectados de las redes, pero la cantante ha compartido algunas fotos y videos de su pequeña, sin dejar ver su rostro.

Estas imágenes han llenado de ternura las redes y han dejado ver que la joven viste a su hija como una muñequita con prendas de marcas de lujo como Dior.

Y además, recientemente la cantante argentino reapareció en sus redes, sorprendiendo a sus fans, y también pasando un momento vergonzoso con la famosa actriz Jessica Alba.

Cazzu reapareció tras tener a su hija y vivió momento vergonzozo con Jessica Alba

Jessica Alba quiso rendir homenaje y dar un reconocimiento a algunas cantantes latinas, y entre ellas, inlcuyó a Cazzu, publicando una foto en la que aparece embarazada.

“Celebrando a algunas artistas #latinas poderosas que están arrasando con el juego: @iambeckyg @kaliuchis @ludmilla @cazzu 🎶🎤💃🏽🪩 Estos genios creativos no solo están lanzando éxitos, sino que también están dando a conocer su nombre y dejando su propia marca única. Desde compartir sus historias, lanzar álbumes, vender espectáculos, seleccionar videos, batir récords, perfeccionar colaboraciones: estas #mujeres están presionando”, escribió la famosa actriz.

Cazzu La famosa actriz reconoció a varias cantantes latinas, entre ellas, Cazzu (@jessicaalba/Instagram)

Ante esto Cazzu respondió y dejó saber lo emocionada que se encontraba. “Chupa una dulce sorpresa!!! Gracias”. Sin embargo, la famosa apareció en sus redes y se mostró avergonzada por escribir “suck” en inglés en la publicación, que significa “chupar”, y no “suck”, que es “semejante”.

En la imagen que la cantante publicó en sus historias de Instagram aparece tapándose el rostro con la mano, dejando ver su pena, y mostrando sus uñas, cabello liso y negro y parte de su rostro.

Cazzu escribió “puse suck en vez de such y ninguno de ustedes me avisó. ¿Qué no saben que soy mamá de un bebé recién nacido?”, dejando claro que aún estaba avergonzada por lo sucedido.

Sin embargo, sus fans no se enfrascaron en eso, si no en destacar que se veía hermosa y perfecta para tener días de haber dado a luz y la alabaron por su belleza.