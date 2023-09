¿En qué estaba pensando? Kim Kardashian desata críticas de fans que apenas la reconocen con su nuevo look Kim Kardashian sorprendió a sus seguidores en una sesión de fotos impactante (Instagram: @kimkardashian)

La socialité Kim Kardashian se ha caracterizado por sus extravagancias que marcan tendencia en el mundo de la moda. Pero en esta oportunidad sorprendió a sus fans con un cambio de look impresionante.

Kim fue entrevistada para CR Fashion Book, donde contó detalles de su día a día, sus proyectos y planes futuros, pero también protagonizó una sesión de fotos donde se despidió de su larga cabellera para mostrar un estilo prácticamente rapado.

La socialité fue fotografiada con un atrevido corte pixie y un look al que muchos de sus seguidores no están acostumbrados, una sucia camiseta tipo esqueleto o tank top de Dsquared2 y un par de mallas de Falke cortadas a modo de shorts que combinó con un enorme suéter de Jacquemus y una falda estilo tutú.

Además, lució lápiz labial corrido y un cigarrillo encendido y humeante para su sesión.

Un muñeco diabólico o un concepto diferente

Su nueva apariencia generó en algunos burla, pues la compararon con Glen, el hijo o hija de “Chucky, el muñeco diabólico”.

También recibió halagos de otros de sus seguidores, quienes la defendieron y aseguraron comprender el concepto bajo el que se realizó esta sesión de fotos.

“Loco. Estuve en la primera portada de la revista y ahora, 10 años después, sigo inspirada por @carineroitfeld. Te amo”, escribió Kardashian en Instagram en las que usó fotos de su sesión de fotos, vestida, aunque no lo parezca, con diseños de alta costura.

¿Quiere ser como la novia de su ex?

Uno de los atuendos que usó la socialité de 42 años llamó mucho la atención de varios de sus seguidores y fue el de una blusa de tirantes blanca con un pronunciado escote y sin sujetador, dándole una apariencia descuidada y “ruda”, lo que hizo que varios la compararan con la nueva pareja de su ex-esposo, Bianca Censori.

Resulta que la nueva pareja de Kanye West, Bianca, de 27 años, ha generado un gran escándalo en las últimas semanas durante su paso por Italia, debido a sus atuendos que han dejado muy poco a la imaginación.

Los usuarios en redes compararon a ambas parejas de Kanye, unos asegurando que Kim busca parecerse a Bianca, otros argumentando que Kim quiere demostrar que puede hacer lo mismo que Bianca, pero con más clase, reseñó Infobae.

Entre proyectos y el ejemplo de sus hermanas

De la entrevista, reveló algunos detalles de los proyectos que está llevando a cabo, entre ellos su trabajo para cambiar las circunstancias del sistema penitenciario en Estados Unidos.

“Es desgarrador ver que no preparamos a nuestros presos para que tengan éxito tras su puesta en libertad. Deberíamos tener recursos para ayudar realmente a la gente a crecer y ser mejor (...) Sólo quiero hacer todo lo que pueda para luchar por la gente a la que otros han abandonado”.

Destacó la modelo que “tienen que producirse muchos cambios y me siento obligada a ayudar a cambiar el estigma que rodea a las personas que han sido encarceladas”.

También habló de sus hermanas y de las cualidades que tomaría de cada una de ellas.

“Kourtney siempre sabe lo que quiere y no se doblega cuando no se ha hecho antes o no es el camino típico. La respeto mucho por eso. La atención al detalle de Khloé es inigualable y tiene el corazón más grande del mundo. Admiro su alma”.

Sobre Kendall dijo “es divertida, tiene un espíritu libre y vive su vida de forma muy auténtica. Me encanta cómo ama a sus amigos y cómo vive las mejores aventuras y recuerdos de esta vida. Valora las experiencias de la vida al máximo”.