Ludwika Paleta celebra el éxito de su matrimonio: Los 4 tips para aprender de ella

“Sí, acepto”, fue la frase con la que la actriz Ludwika Paleta y el economista Emiliano Salinas sellaron su amor hace 10 años, en la capilla de la hacienda Tekik de Regil (México), en una lujosa boda a la que asistieron unos 700 invitados. Hoy, en medio de la ola de divorcios y separaciones, presumen la fortaleza de su amor, que ha dejado frutos: sus dos hijos, Sebastián y Bárbara.

Aunque cuentan, en total, con 13 años de relación se han demostrado que pese a las adversidades, son fuertes, unidos y sus sentimientos no se han quebrantado tampoco por el tiempo. Ellos se conocieron en el 2010 gracias a Maki Soler. La estrella de la actuación venía de una ruptura amorosa, tras divorciarse de su primer esposo, Plutarco Haza.

Ella reveló en una entrevista a la revista Quién cómo han logrado mantenerse estables y aportó algunas claves que todas las mujeres deberían aplicar en una relación.

Un matrimonio saludable

1. Honestidad

Para esta pareja, la verdad es su fiel compañera. La sinceridad los acompaña casi desde el inicio del romance, porque aclaró que en la primera cita que tuvieron fingieron, pues era parte del arte de la conquista: “Siempre pretendemos ser alguien que no somos cuando queremos algo, tan simple como cuando llegas a la primera cita porque esa no eres tú. Mi marido y yo siempre nos reímos mucho y decimos: ‘¿te imaginas que hubiera dicho esto en la primera cita?, no hubieras vuelto a salir conmigo’.

2. Comunicación

La protagonista de novela espera que este amor siga por muchos años más. Es el más largo que ha vivido, y esto ese debe en parte a la comunicación efectiva que sostienen: “Creo que para que así sea algo fundamental es la honestidad. En cualquier relación de pareja, amistosa o con tus hijos, la clave es hablar las cosas, algo de lo que no estamos acostumbrados, lo mismo que a plantear acuerdos explícitos”.

3. Fijar límites

Durante el estreno de su más reciente película ¿Quieres ser mi hijo?, Paleta manifestó que cuando se inicia un romance serio ambas partes deben fijar parámetros claros: “Decir que las cosas van a ser de aquí a acá, y que esa línea no la puedes pasar”.

4. Respetar los espacios y la personalidad de cada uno

Para la actriz de 44 años, su matrimonio se ha mantenido también por las libertades de la que los dos gozan dentro de sus de relación cerrada, ya que ninguno de los dos siente celos o sabotea el progreso del otro. Ella se siente empoderada y lo mejor de todo es que él también la ha ayudado.

“Tengo la fortuna de tener un marido que, desde que lo conocí, me deja hacer lo que quiero; bueno, no me deja hacer porque yo hago lo que se me da la gana, nunca le he tenido que preguntar qué puedo o qué no puedo hacer, pero también estuve casada con alguien que no era el caso… y la realidad es que muchas mujeres, más de las que me gustaría ver, viven en la situación donde a los hombres no les gusta que se desarrollen profesionalmente o que cada vez estén más guapas”, expresó la artista.