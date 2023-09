¿Será? Comparan fans a Emilio Osorio con Timothée Chalamet

El mundo de las redes sociales crea mundos y momentos que generan sorpresa entre los internautas, así sucedió recientemente al circular fotografías de Emilio Osorio y Timothée Chalamet en el que se menciona su supuesto parecido físico.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, el llamado Halcón, habló sobre ese tema y así reaccionó ante la pregunta sobre sus similitudes con el popular actor estadounidense por parte de sus seguidores.

“Yo creo que si nos parecemos, podría decir que soy el pero en mexicano”, respondió.

Emilio Osorio Marcos, de 20 años, se encuentra de gira por México tras su participación en La Casa de Los Famosos.

“Emilio es muy guapo también, no con esa pinta que tiene en esa foto, pero la verdad él es un muchacho muy guapo”, “Dejen de engrandecer a los white y menospreciar a nuestra gente latina por favor seamos más empáticos con nuestras razas hispanas”, “Ni en sueños Emilio podrías parecerte a Timothee, simplemente no hay nivel de comparación”, “Ni al caso, o sea pero de verdad, nada que ver”, “Timothee está muy guapo no hay comparación”, “Emilio canta bien pero físicamente no se parece nada a Timothee”, “Debe ser región 9 la versión de Emilio”, “Timothée simplemente es perfecto y no hay comparación”, comentaron algunos en redes sociales.

Timothée Chalamet, de 27 años es un actor estadounidense. Ha sido nominado para un Premio Óscar, tres BAFTAs, dos Globo de Oro, cuatro SAG y cinco Premios de la Crítica Cinematográfica.

