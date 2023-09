¡Qué guapo! Con ‘nuevo galán’ Shakira acudió al concierto de Alejandro Sanz ¿De quién se trata?

Shakira sigue disfrutando de su nueva vida en Miami, y es que, desde su mudanza del viejo continente, la barranquillera ha demostrado que tiene grandes amigos en Hollywood, y que no se ha olvidado de aquellos, que se mantuvieron leales a ella, luego de su separación con Gerard Piqué.

Esta vez, el turno fue de Alejandro Sanz, quien, tras vivir duros momentos en su lucha por la salud mental, ha estado ofreciendo una gira de la que ya había agradecido anteriormente a su público por acompañarlo y mostrar su empatía hacia él. Fue así que el sábado 23 de septiembre se presentó en el Kaseya Center, al que acudió la barranquillera.

Durante ese lapso de tiempo, la ausencia de Shakira causó ruido entre aquellos que fueron testigos del fuerte lazo que ambos cantantes habían afianzado desde el momento que estrenaron ‘La Tortura’ y éxitos posteriores como ‘Te lo Agradezco pero No’. Además, el español fue una de las principales figuras en apoyarla en su duelo de separación con Gerard Piqué.

Shakira aparece en el concierto de Alejandro Sanz en Miami

Shakira compartió a sus casi 90 millones de seguidores su plan de sábado por la noche. Se trató de nada más y nada menos que el concierto de Alejandro Sanz. En la foto se ve como la colombiana tomó la fotografía desde el público mientras el español entonaba alguno de sus temas y escribió: “Hoy fui a ver a mi hermano cantar y ser él. Ale, qué arte que tienes y qué lindo ver a un artistazo como tú ser siempre tan cercano con su público. Grande, Alejandro”.

Shakira Instagram: @shakira (Instagram: @shakira)

A la storie de Shakira, Alejandro Sanz reaccionó con un emoji de manos unidas y corazón rojo, esto no es todo, pues el concierto del español estuvo lleno de estrellas, entre ellos, Ronaldinho, Camilo, Camila Cabello, Beatriz Luengo y Elena Rose.

En videos cortos se pudo apreciar que no fue sola y estuvo acompañada de sus hijos Sasha y Milan, quien, por cierto, presumía un look ‘estilo Bizarrap’, del que ambos no dudaron en bromear. Pero, a su post, se sumó una nueva fotografía con un otro joven ¿De quién se trató?

También te podría interesar: Ni Montserrat la hizo enojar tanto: la razón por la que Shakira deseó ‘sepultura’ a su ex suegro

El misterioso galán que acompañó a Shakira al concierto de Alejandro Sanz

Shakira compartió una fotografía junto a un ‘misterioso galán’ pero no, no se trató de ningún tipo de interés amoroso, sino de su sobrino, Tarik Atonio Mebarak, de 23 años, hijo de Tonino Mebarak.

Al contrario de su tía, el colombiano se destacó por su instinto deportista, su último fichaje fue en el FC Andorra y también jugó para el Miami Soccer Club y categorías inferiores en el Atlético Junior de Barranquilla y Santa Fe en Bogotá.